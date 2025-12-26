 Momentos Inolvidables de Ricardo Arjona en Guatemala
Farándula

Los mejores momentos de la residencia de Ricardo Arjona en Guatemala

Los mejores momentos de la residencia de Ricardo Arjona en Guatemala: una celebración musical y emocional.

Jason Momoa Ricardo Arjona, Instagram
Jason Momoa Ricardo Arjona / FOTO: Instagram

La residencia de Ricardo Arjona en Guatemala se ha convertido en uno de los eventos musicales más memorables del 2025, no solo por la cantidad de presentaciones, sino también por los momentos que han marcado la experiencia de los fanáticos. Desde colaboraciones en el escenario hasta visitas inesperadas de estrellas internacionales, cada concierto ha dejado huellas imborrables tanto para quienes asistieron como para quienes siguieron los shows en redes sociales.

Un regreso muy esperado

La residencia de Ricardo Arjona en Guatemala representa un regreso emotivo a sus raíces. El cantautor, nacido en el país, ofreció numerosas funciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias debido a la alta demanda de entradas, con boletos completamente agotados en múltiples fechas y hasta la extensión de presentaciones adicionales.

Su conexión con el público chapín quedó en evidencia desde el primer show, con miles de fanáticos celebrando su música y su presencia en casa.

Gaby Moreno y "Fuiste tú": una colaboración que estremeció al público

Uno de los momentos más celebrados de la residencia fue la aparición de Gaby Moreno, también guatemalteca, quien subió al escenario para interpretar junto a Arjona el emblemático tema "Fuiste tú".

Esta canción, que se ha convertido en un clásico dentro de su repertorio y en una de las colaboraciones más queridas por los fans, desató gritos, aplausos y ovaciones en el público que reconoció la química musical entre ambos artistas.

Foto embed
Ricardo Arjona - Redes sociales

Adria Arjona ilumina el escenario con "Mujer"

La presencia de Adria Arjona, hija del cantautor, en uno de los conciertos fue otro de los momentos más emotivos de la residencia.

Durante la interpretación de la canción "Mujer", cuya producción audiovisual fue protagonizada por la actriz, Adria subió al escenario para acompañar a su padre. La escena generó una ola de aplausos y cariño entre los asistentes, quienes vivieron uno de los instantes más personales y familiares de todo el ciclo de shows.

Jason Momoa, presencia internacional y apoyo familiar

La asistencia de Jason Momoa, actor de cine y pareja de Adria Arjona, fue otra de las grandes sorpresas para los fans.

Momoa fue captado disfrutando de uno de los conciertos junto a su novia, lo que causó sensación entre los asistentes. Su presencia no solo añadió un toque internacional al evento, sino que también destacó el vínculo familiar y el apoyo que brinda a su pareja y a su suegro en un contexto tan especial. El famoso incluso se unió a la emoción del público y recorrió algunos lugares emblemáticos de Guatemala durante su visita.

Foto embed
Jason Momoa Adria Arjona - Fan Club Sin daños a Terceros

Interacción con el público y momentos icónicos

A lo largo de la residencia, Arjona ha sabido crear instantes inolvidables junto a su público. En varias funciones invitó a fanáticas a subir al escenario durante la interpretación del tema "Señora de las cuatro décadas", un clásico que celebra a la mujer con letras llenas de humor y cariño.

Estas interacciones cercanas consolidaron la sensación de comunidad entre el artista y su audiencia, transformando cada concierto en una experiencia íntima y participativa.

La residencia de Arjona no solo atrajo a aficionados locales, sino también a seguidores internacionales que viajaron especialmente para presenciar las presentaciones.

