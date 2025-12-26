Yolanda Andrade: Triste Mensaje Navideño

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, la presentadora Yolanda Andrade habló con franqueza sobre su estado de salud y dejó una frase que generó profunda preocupación: "Quizá esta sea mi última Navidad".
En la grabación, Yolanda Andrade se mostró visiblemente afectada, con dificultad para hablar y para mantener los ojos abiertos, mientras explicaba que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. La conductora aseguró que los últimos meses han sido extremadamente difíciles desde que recibió un diagnóstico médico que cambió por completo su realidad.
"Han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más", expresó con voz pausada, confirmando por primera vez de manera pública que padece esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso.
Andrade reconoció que el 2025 ha sido un año pesado no solo para ella, sino también para su familia y sus seres queridos, quienes la han acompañado durante este proceso.
La presentadora explicó que la enfermedad se manifiesta por etapas, con momentos en los que se siente relativamente estable y otros en los que su cuerpo simplemente no responde.
"Es por picos. A veces estás bien, a veces estás mal, muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar. Es una fatiga crónica, son muchas cosas", relató con honestidad, buscando también generar conciencia sobre este padecimiento.
Días antes, Yolanda Andrade ya había causado inquietud al publicar otro video en el que, acompañada por su hermana Marilé, agradeció el apoyo del público y desmintió rumores que señalaban que estaba siendo "controlada" por su familia. En ese mismo mensaje fue donde pronunció la frase que más impacto causó: "Quizás esta sea mi última Navidad, así es que no se les olvide nunca jamás que los amo".
Sus palabras provocaron una oleada de reacciones de colegas, amigos y fans. Figuras del espectáculo como el periodista Pepillo Origel le enviaron mensajes de aliento, recordándole que nadie conoce el momento final de la vida y destacando su valentía frente a la adversidad.
La salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de especulación desde hace más de dos años, cuando comenzó a ausentarse de manera intermitente del programa MoJoe, que conduce junto a Montserrat Olivier. En agosto pasado, la propia conductora reveló que tenía dos diagnósticos médicos sin cura, aunque en ese momento evitó mencionar el nombre de la enfermedad.
Con el paso del tiempo, sus síntomas se hicieron más evidentes, incluyendo problemas de movilidad, habla y visión.
Recientemente, Andrade también confirmó que fue hospitalizada y que actualmente recibe tratamiento mediante un catéter, ya que sus venas ya no resistían más procedimientos médicos.
¿Quién es Yolanda Andrade?
Yolanda Andrade es una reconocida actriz y conductora mexicana con una trayectoria de más de tres décadas en la televisión. Inició su carrera en los años noventa como actriz en telenovelas y posteriormente se consolidó como una de las presentadoras más queridas y auténticas del medio.
Su trabajo en programas de entretenimiento y entrevistas la convirtió en una figura influyente de la televisión mexicana, además de ser un referente de autenticidad y valentía al hablar abiertamente de temas personales a lo largo de su carrera.
