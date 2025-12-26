 Ricardo Arjona Celebra Fin de Año en Playa de Guatemala
Farándula

Ricardo Arjona disfruta de las fiestas de fin de año en playa de Guatemala

Ricardo Arjona celebra la Navidad en una playa de Guatemala tras cerrar histórica residencia de conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

ricardo arjona y sus hijos, Instagram
ricardo arjona y sus hijos / FOTO: Instagram

Ricardo Arjona volvió a conectar con su público de una forma íntima y cercana al compartir un mensaje navideño a través de sus historias de Instagram, donde se le observa disfrutando de las fiestas de fin de año en una playa de Guatemala.

En el video, el cantautor aparece relajado, con el mar de fondo, transmitiendo un saludo cargado de calma, reflexión y agradecimiento, fiel a su estilo personal y alejado de los reflectores de los grandes escenarios.

El mensaje, difundido en formato de video, rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron el simbolismo de verlo en su país natal, rodeado de naturaleza, en una fecha tan especial.

Aunque breve, el saludo navideño reflejó un tono sereno y emotivo, dejando ver a un Arjona en pausa, disfrutando del presente y del cierre de un año particularmente intenso a nivel profesional.

"Desde Guate una vez más, mucha familia, mucha salud que todo lo demás se consigue. ¿Estoy tapando el paisaje? no ahí está, un abrazo, felices fiestas, gran año, nos vamos a encontrar por ahí", comentó el famoso.

Un merecido descanso

La publicación llega semanas después de que el artista culminara su histórica residencia de 27 conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la ciudad de Guatemala. Esta serie de presentaciones, consideradas un hito en su carrera, reunió a miles de personas noche tras noche y marcó su esperado regreso a los escenarios tras un periodo complicado de salud. Para muchos seguidores, estos conciertos no solo fueron un espectáculo musical, sino un reencuentro profundamente emotivo entre Arjona y su público guatemalteco.

Durante la residencia, el cantautor ofreció shows cargados de cercanía, relatos personales y versiones especiales de sus canciones más emblemáticas, reafirmando el vínculo que mantiene con su país y con su audiencia. El cierre de esta etapa fue recibido como un logro artístico y personal, tanto para el músico como para sus seguidores.

Foto embed
Los seguidores de Ricardo Arjona fueron sorprendidos en su buena fe, al querer asistir a la residencia del artista. - Redes sociales.

Tras finalizar los conciertos, Ricardo Arjona ha sido visto recorriendo distintos paisajes de Guatemala, disfrutando del descanso y reconectando con entornos naturales que, en más de una ocasión, han servido de inspiración para su obra. Su presencia en playas del país durante las fiestas decembrinas refuerza la imagen de un artista que, pese a su trayectoria internacional, mantiene un fuerte arraigo con sus raíces.

Ricardo Arjona continúa con una extensa gira para 2026. Tiene varias fechas confirmadas para Estados Unidos (enero-abril), Latinoamérica (mayo-agosto) en países como México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, incluyendo múltiples fechas en Buenos Aires, Miami, Santiago de Chile y Bogotá. 

