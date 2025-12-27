Tigres del Norte en Los Simpson: Corrido Exclusivo

Los Tigres del Norte, una de las agrupaciones más influyentes de la música regional mexicana, llegarán por primera vez al universo de Springfield con una participación especial en la serie animada Los Simpson.
La banda sinaloense aparecerá en un nuevo episodio titulado "The Fall Guy-Yi-Yi", que se estrenará este domingo 28 de diciembre, en el que interpretarán una canción original llamada "El corrido de Pedro y Homero".
El anuncio fue realizado el viernes 26 de diciembre a través de las redes sociales oficiales del programa y de la agrupación.
La publicación adelantó que se trata de una colaboración especial con "una banda legendaria, una canción original y un giro muy al estilo de Los Simpson", acompañada de imágenes donde Los Tigres del Norte aparecen caricaturizados sobre un escenario, luciendo sus tradicionales trajes.
En una de las ilustraciones se les ve junto a Homero Simpson, quien porta un sombrero de charro, y al personaje de El Hombre Abejorro, conocido en un episodio anterior como Pedro.
Más detalles
El episodio se centra precisamente en El Hombre Abejorro y está concebido como un homenaje a la cultura mexicana y a la audiencia latina.
Así lo explicó Cesar Mazariegos, coproductor ejecutivo de Los Simpson, quien describió el capítulo como "una especie de carta de amor a nuestros fans latinoamericanos, y a la cultura mexicana en particular".
El episodio también contará con la participación de talento mexicano en el doblaje, incluyendo al director ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu y a Humberto Vélez, la voz clásica de Homero Simpson en Latinoamérica.
Mazariegos detalló que, al momento de pensar en el cierre musical del episodio, el equipo creativo decidió apostar por un corrido, un género narrativo profundamente ligado a la tradición mexicana.
"Pensamos que un corrido, o balada folclórica, que narrara la historia del episodio sería una forma fantástica de cerrarlo, y no había mejores representantes que ‘los Jefes de Jefes’, Los Tigres del Norte", señaló.
La participación de la agrupación no resulta ajena al espíritu de la serie. A lo largo de sus más de tres décadas al aire, Los Simpson han abordado temas sociales, políticos y culturales desde una perspectiva crítica y satírica.
De manera similar, Los Tigres del Norte han construido una carrera de más de 50 años caracterizada por canciones que retratan la realidad social, la migración, las injusticias y la vida de las comunidades latinoamericanas.
Temas como "La Reina del Sur", "La Lotería", "Pedro y Pablo" y "Jefe de Jefes" forman parte de un repertorio que los ha consolidado como cronistas musicales de varias generaciones.
Originarios de Mocorito, Sinaloa, Los Tigres del Norte están integrados por los hermanos Hernández y su primo, y son considerados una de las bandas más influyentes del regional mexicano.
¿Dónde ver el episodio?
El episodio "The Fall Guy-Yi-Yi" se transmitirá este domingo 28 de diciembre en Estados Unidos a través de la cadena Fox, mientras que en otros países podrá verse mediante la plataforma de streaming Disney+.
Con esta colaboración, Los Tigres del Norte se suman a la lista de artistas internacionales que han dejado su huella en Los Simpson, marcando un momento histórico para la música regional mexicana dentro de la cultura pop global.
