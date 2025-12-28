Joven muere tras caer de edificio de Stranger Things

Una visita clandestina a uno de los escenarios más reconocibles de la serie Stranger Things terminó en tragedia. Leah Palmirotto, una joven de 19 años, falleció tras caer desde el techo de un edificio abandonado ubicado en el campus Briarcliff de la Universidad Emory, en el condado de DeKalb, Georgia, una estructura que fue utilizada como el laboratorio de Hawkins en la exitosa producción de Netflix.
El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes 19 de diciembre, poco antes de la 1:00 a.m., cuando las autoridades locales recibieron una llamada de emergencia alertando sobre la caída de una persona desde un inmueble de varios pisos.
Al llegar al lugar, los equipos de rescate confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales y fue declarada muerta en el sitio.
Ingreso sin autorización
De acuerdo con los primeros reportes policiales, Palmirotto se encontraba acompañada por un grupo de personas que habría ingresado sin autorización al edificio, escalando una valla metálica que resguarda el perímetro.
Las autoridades investigan la hipótesis de que el grupo practicaba exploración urbana, una actividad que consiste en acceder a edificaciones abandonadas o restringidas, muchas veces atraídos por su historia, arquitectura o relevancia cultural.
Leah Palmirotto era una joven activa en redes sociales, donde compartía imágenes de su vida cotidiana, viajes y experiencias con amigos. Aunque no se ha confirmado si tenía un vínculo directo con la exploración urbana de manera frecuente, fuentes cercanas indicaron que el atractivo del lugar, famoso por su aparición en Stranger Things, pudo haber sido un factor determinante para ingresar al inmueble.
Una construcción ahora famosa
El edificio donde ocurrió la caída es conocido como el Edificio A de Briarcliff. Fue construido en la década de 1960 como parte del Instituto de Salud Mental de Georgia y funcionó durante años como hospital psiquiátrico.
En la década de 1990, la propiedad pasó a manos de la Universidad Emory y con el tiempo, quedó deshabitada. Su estructura de cinco pisos incluye antiguos laboratorios, auditorios, oficinas, túneles subterráneos y amplios pasillos, lo que lo convirtió en un escenario ideal para producciones audiovisuales.
Además de Stranger Things, el inmueble también fue utilizado como locación para otras series y proyectos televisivos filmados en Georgia, como The Vampire Diaries.
Sin embargo, desde 2024 el edificio permanece completamente vacío y se encuentra en proceso de demolición como parte de un plan de renovación del campus, que contempla la construcción de un complejo residencial.
La Universidad Emory confirmó que el lugar está cerrado al público y que el acceso está estrictamente prohibido. Tras la muerte de Palmirotto, la institución anunció que evaluará el refuerzo de las medidas de seguridad para evitar nuevas incursiones no autorizadas, ante la preocupación creciente por la popularidad del sitio entre fanáticos de la serie y exploradores urbanos.
La Oficina del Médico Forense del Condado de DeKalb confirmó la identidad de la joven y mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la caída, incluyendo desde qué punto del edificio ocurrió y si hubo otros factores involucrados. Hasta el momento, no se han anunciado cargos contra las personas que la acompañaban, aunque el caso continúa bajo análisis.
La muerte de Leah Palmirotto ha generado conmoción tanto en la comunidad local como entre seguidores de Stranger Things, reabriendo el debate sobre los riesgos de ingresar a estructuras abandonadas, incluso aquellas que han adquirido fama mundial gracias a la televisión.
