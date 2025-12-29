¿Bad Bunny enfrentará multa por tocar pieza maya?

La visita de Bad Bunny a uno de los recintos culturales más importantes de México desató una intensa polémica en redes sociales y abrió un debate sobre el respeto al patrimonio histórico.
El cantante puertorriqueño fue señalado por tocar una pieza arqueológica durante su recorrido por el Museo Nacional de Antropología, hecho que llevó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a emitir un pronunciamiento oficial para aclarar lo ocurrido y precisar si existirá o no alguna sanción.
Imagen polémica
La controversia comenzó luego de que el propio artista compartiera en sus redes sociales imágenes de su paso por el museo, ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, tras concluir una serie de conciertos en la Ciudad de México.
En una de las fotografías que circularon ampliamente se observa a Bad Bunny colocando su mano izquierda sobre una estela prehispánica, identificada por usuarios como una pieza de origen maya, justo sobre un grabado tallado en la piedra.
La fotografía generó reacciones inmediatas. Decenas de usuarios cuestionaron por qué se permitió al cantante tocar una pieza arqueológica, considerando que en los museos mexicanos está estrictamente prohibido el contacto físico con bienes históricos, debido al riesgo de deterioro que esto implica.
¿Qué dijo el INAH sobre el incidente?
Ante la presión pública, el INAH emitió una nota aclaratoria en la que detalló las circunstancias de la visita. De acuerdo con la institución, Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, acudió al Museo Nacional de Antropología el pasado 17 de diciembre y estuvo acompañado en todo momento por personal de custodia del recinto.
El instituto reconoció que, durante el recorrido, el artista colocó brevemente la mano sobre la estela, pero aseguró que el personal del museo actuó de inmediato. Según el comunicado, los custodios le indicaron que no estaba permitido tocar las piezas, por lo que el músico retiró la mano de manera inmediata.
El INAH subrayó que las normas del museo son claras y se aplican a todos los visitantes sin excepción. "El contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido", reiteró la institución, enfatizando que la indicación fue respetada una vez que se le señaló al artista.
¿Habrá multa o sanción para Bad Bunny?
Pese a la explicación ofrecida por el INAH, la inconformidad no se disipó del todo. En redes sociales, numerosos usuarios reprocharon que no se haya informado sobre alguna consecuencia concreta, como una multa económica o una sanción administrativa, argumentando que cualquier otro visitante habría enfrentado un llamado de atención más severo.
Hasta el momento, las autoridades no han anunciado la aplicación de una multa contra Bad Bunny ni han informado sobre la apertura de un procedimiento sancionador. El pronunciamiento del INAH se limitó a aclarar los hechos y a reiterar la normativa vigente, sin mencionar castigos específicos.
Por su parte, el cantante no ha ofrecido disculpas públicas ni ha emitido comentarios sobre la postura del instituto o la reacción del público, lo que ha alimentado aún más el debate en plataformas digitales.
¿Quién es Bad Bunny y qué hace en México?
Bad Bunny es uno de los artistas más influyentes de la música urbana a nivel mundial. Con una carrera marcada por récords de reproducciones, giras multitudinarias y una fuerte presencia cultural, el cantante puertorriqueño ha logrado trascender el género del reguetón para convertirse en un fenómeno global.
Su visita a México formó parte de una serie de conciertos que congregaron a miles de seguidores, reafirmando su enorme popularidad en el país. Aprovechando su estancia, el artista decidió recorrer algunos sitios emblemáticos de la capital, entre ellos el Museo Nacional de Antropología, considerado uno de los más importantes de América Latina por su acervo arqueológico e histórico.
