Hijo de Ricardo Arjona regala juguetes en Guatemala

Un video cargado de emoción y solidaridad ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales. En el clip se muestra a Ricardo Arjona Jr entregando juguetes a niños del Puerto de San José, en Guatemala.
Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, reflejan un gesto sencillo pero poderoso: compartir tiempo, sonrisas y esperanza con decenas de pequeños que recibieron con entusiasmo cada obsequio. Durante su reciente visita al país, Ricardo Arjona Jr. se tomó un espacio en su agenda para llevar cientos de juguetes a niños de esta comunidad costera.
Lejos de reflectores o discursos, el joven se dejó ver cercano, atento y sonriente, interactuando con los niños, quienes no ocultaron su alegría al recibir los regalos. La escena, grabada por asistentes y difundida en plataformas digitales, generó una ola de reacciones positivas y mensajes de admiración.
Este tipo de acciones no es algo aislado. De acuerdo con lo que se ha compartido en redes, la entrega de juguetes se ha convertido en una tradición familiar que, año con año, busca llevar un momento de felicidad a comunidades guatemaltecas. En ocasiones anteriores, Ricardo Arjona Jr. habría realizado esta labor acompañado de su hermana, Adria Arjona, fortaleciendo el carácter familiar de esta iniciativa solidaria.
Sin embargo, en esta ocasión, el joven estuvo acompañado únicamente por su equipo de trabajo. Las sonrisas de los niños del Puerto de San José fueron el reflejo más claro del impacto de este gesto. Abrazos, risas y miradas de sorpresa marcaron la jornada, dejando ver cómo una acción altruista puede generar un recuerdo imborrable en la infancia.
Para muchos usuarios en redes sociales, el video no solo muestra la entrega de juguetes, sino también un mensaje de empatía y compromiso social. El gesto cobra aún más relevancia al considerar el contexto reciente de la familia Arjona.
