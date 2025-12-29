 ¿Batman en un centro comercial guatemalteco? Realidad o IA
Viral

¿Realidad o Inteligencia artificial? Batman en centro comercial guatemalteco genera inquietud

Un misterioso video que circula en redes sociales ha generado debate en Guatemala, luego de mostrar a un "Batman" paseando por un centro comercial.

Batman, Batman
Batman / FOTO: Batman

Un video que circula con fuerza en redes sociales ha despertado sorpresa, curiosidad y debate entre los usuarios en Guatemala. Un el clip se observa a una persona caracterizada como Batman caminando tranquilamente por un centro comercial del país.

Al mismo se le ve saludando a algunos visitantes y recorriendo los pasillos como si se tratara de una escena de película. Lo que más llamó la atención no fue únicamente la presencia del icónico superhéroe, sino el nivel de realismo del disfraz.

La textura del traje, los acabados, la máscara y hasta la postura corporal hicieron que muchos internautas se preguntaran si el video mostraba a una persona real o si, por el contrario, se trataba de un contenido generado con inteligencia artificial. Desde su publicación, el clip ha acumulado miles de reproducciones, comentarios y compartidos en distintas plataformas.

Algunos usuarios aseguraron que el disfraz es tan perfecto que parece sacado directamente de una producción cinematográfica, mientras que otros afirmaron que podría tratarse de un video creado con herramientas de IA. El debate se intensificó debido a la iluminación del lugar y la forma en la que el personaje se desplaza, elementos que para algunos refuerzan la teoría de la inteligencia artificial.

Sin embargo, otros usuarios señalaron detalles clave, como las reacciones espontáneas de las personas alrededor, los reflejos en superficies del centro comercial y la interacción directa con el entorno. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el origen del video ni la identidad de la persona detrás del disfraz.

Tampoco se ha esclarecido si la grabación forma parte de alguna activación comercial, estrategia publicitaria o simplemente de una intervención urbana realizada por un fan del personaje.

Este tipo de contenido pone sobre la mesa una conversación cada vez más frecuente: la dificultad para distinguir entre lo real y lo generado digitalmente en la era de la inteligencia artificial.

