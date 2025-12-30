Actividades Imperdibles para el 31 de Diciembre

El 31 de diciembre es una fecha especial para despedir el año, reflexionar sobre lo vivido y dar la bienvenida a nuevos comienzos. En Guatemala, esta jornada ofrece múltiples opciones para todos los gustos: desde actividades deportivas y eventos culturales, hasta experiencias familiares y planes para disfrutar desde casa.
Si aún no decides cómo cerrar el año, aquí te compartimos algunas de las mejores alternativas para vivir un último día de diciembre inolvidable.
La tradicional Carrera San Silvestre llena de energía la Ciudad de Guatemala
Una de las actividades más esperadas para despedir el año es la Carrera San Silvestre 2025 en Ciudad de Guatemala, un evento deportivo que se ha convertido en una tradición para miles de guatemaltecos. Esta carrera está pensada para toda la familia y combina ejercicio, convivencia y espíritu festivo.
La actividad se llevará a cabo el miércoles 31 de diciembre, de 14:30 a 16:00 horas, teniendo como punto de salida y meta el Estadio Doroteo Guamuch Flores, ubicado en la zona 5 capitalina. El recorrido será de 10 kilómetros e incluirá importantes vías como la Avenida Reforma, El Obelisco y la Avenida Las Américas, regresando por la 14 calle de la zona 13.
La Carrera San Silvestre está abierta a participantes de todas las edades que cuenten con las condiciones de salud adecuadas, y también es una excelente opción para quienes prefieren asistir como espectadores y animar a los corredores. La inscripción tiene un costo de Q175.00 e incluye número oficial, playera, chip, medalla y otros beneficios. La entrega de kits se realizará el martes 30 de diciembre y el mismo día de la carrera por la mañana.
Además, el evento invita a los participantes a correr disfrazados, lo que le da un toque alegre y colorido al cierre del año.
Lúmino Fest en Antigua Guatemala: luz, música y fuegos artificiales
Antigua Guatemala se convierte en uno de los escenarios más mágicos para despedir el año con el Lúmino Fest 2025, un evento gratuito organizado por Grupo Financiero G&T Continental en alianza con diversas instituciones.
El 31 de diciembre, a partir de las 11:00 p.m., el Parque Central de Antigua Guatemala será el punto de encuentro para disfrutar de la Gran Torre Digital Musical, un espectáculo que contará con la participación de un DJ y culminará con un show piromusical que combinará luces, música y fuegos artificiales sincronizados en un arco de 180 grados.
Este evento es ideal para quienes buscan recibir el Año Nuevo en un ambiente festivo, seguro y familiar, rodeados de historia, cultura y celebración.
Plan en casa: despedir el año con el final de Stranger Things
Para quienes prefieren una opción más tranquila, quedarse en casa también puede ser un gran plan. El 31 de diciembre marca una fecha especial para los fans de Stranger Things, ya que podrán disfrutar del episodio 8, el gran final de la serie, con una duración aproximada de dos horas.
Ver el desenlace de una de las producciones más exitosas de Netflix se ha convertido en un plan ideal para despedir el año, ya sea en familia, con amigos o en pareja. Palomitas, bebidas y una buena maratón pueden ser la mejor forma de cerrar el 2025 desde la comodidad del hogar.
