Momentos Virales 2025: Infidelidades y Bodas de Famosos

El año 2025 quedará en la memoria colectiva no solo por los grandes lanzamientos musicales, giras, estrenos de películas y eventos culturales, sino también por una serie de momentos virales que dominaron las redes sociales y desataron conversación global.
Desde escándalos inesperados hasta celebraciones de amor, estos hechos trascendieron fronteras y se convirtieron en parte del relato del año.
La infidelidad captada por la kiss cam en el concierto de Coldplay
Uno de los momentos más comentados de 2025 ocurrió durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium en Boston, cuando la clásica kiss cam enfocó a una pareja en el público que reaccionó con vergüenza al verse en la pantalla gigante.
El vocalista Chris Martin incluso bromeó desde el escenario sobre la posibilidad de que la escena fuera una infidelidad, lo que desató millones de visualizaciones y memes en redes sociales. El video se viralizó rápidamente y la pareja, identificada como altos ejecutivos de una empresa tecnológica, enfrentó repercusiones laborales y personales tras el incidente.
Bodas de famosos que emocionaron al público
El 2025 también fue un año de amor en el mundo del entretenimiento, con varias celebridades sellando sus historias con ceremonias que se volvieron virales.
Entre las bodas más destacadas están la de Selena Gómez y Benny Blanco, celebrada en California, así como la unión de Lauren Sánchez y Jeff Bezos en Italia, eventos que cautivaron a millones de seguidores por su emotividad, estilo y presencia de figuras públicas.
Otras parejas como Stella Banderas y Alex Gruszynski también compartieron imágenes y detalles que se viralizaron por su romanticismo y el despliegue de celebridades asistentes.
El romanticismo cinematográfico de Kim Woo Bin y Shin Min Ah
Otro momento que capturó la atención del público fue la boda de los actores surcoreanos Kim Woo Bin y Shin Min Ah. La pareja, muy querida por los fans de K-drama y del entretenimiento asiático, compartió fotos y videos de su sesión de fotos nupcial en medio de una nevada que evocó escenas de drama romántico, generando una ola de reacciones y comentarios positivos en todo el mundo.
Messi y su aparición "wholesome" en la kiss cam de Coldplay
En contraste con el escándalo viral mencionado, otro momento relacionado con la kiss cam también se volvió viral, pero esta vez por su ternura.
Durante un concierto de Coldplay en Miami, el astro del fútbol Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo fueron captados por la cámara gigante compartiendo un momento afectuoso con sus hijos. La escena fue celebrada por los fans por su calidez y contraste con otros momentos más polémicos de la misma gira.
