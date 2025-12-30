 Famosos que murieron en 2025 y su legado perdurable
Farándula

Los famosos que murieron este 2025 y dejaron huella

El 2025 estuvo marcado por la partida de grandes figuras que dejaron una huella profunda en la música, el cine, la televisión y la cultura mundial.

El Papa Francisco se destacó por su austeridad.
El Papa Francisco se destacó por su austeridad. / FOTO: Instagram

El 2025 será recordado como un año de grandes despedidas de famosos para el mundo del espectáculo, la música, el cine y la cultura internacional.  A lo largo de los meses, diversas figuras emblemáticas fallecieron, dejando un legado imborrable que continúa vivo a través de sus obras y del recuerdo del público.

El cantautor argentino dejó una herencia musical cargada de romanticismo y nostalgia. Sus canciones acompañaron historias de amor durante décadas y siguen siendo parte esencial de la memoria colectiva en Latinoamérica.

  • Emilio Echevarría

El actor mexicano fue reconocido por su poderosa interpretación en Amores perros, cinta que lo posicionó como uno de los rostros más respetados del cine nacional e internacional.

  • Amparo Garrido

Actriz y locutora mexicana cuya voz formó parte de la infancia de miles de personas. Su trabajo en el doblaje dejó una huella permanente en la industria del entretenimiento.

  • David Lynch

Director estadounidense que revolucionó el lenguaje cinematográfico con su estilo surrealista y provocador. Su obra influyó a generaciones de cineastas y creadores audiovisuales.

  • Paquita la del Barrio

Figura icónica de la música mexicana, recordada por sus letras directas y su fuerte mensaje de empoderamiento femenino. Su personalidad la convirtió en una artista única.

  • Más famosos que despedimos este año
  • Gene Hackman

Actor ganador del Oscar y referente del cine estadounidense. Su trayectoria estuvo marcada por personajes complejos y memorables que trascendieron el tiempo.

  • Luis Couturier

Actor mexicano con una extensa carrera en cine y televisión. Su talento y profesionalismo lo convirtieron en una figura muy querida por el público.

  • Val Kilmer

Estrella de Hollywood que dejó personajes inolvidables en producciones como Top Gun y The Doors. Su presencia marcó una era del cine comercial.

  • Arsenio Campos

Actor mexicano de amplia trayectoria, recordado por su participación constante en telenovelas y producciones nacionales.

  • Papa Francisco

Una de las muertes más impactantes del año. Su liderazgo se caracterizó por la cercanía, la humildad y un mensaje de paz que trascendió fronteras religiosas.

  • Brian Wilson

Genio musical y cofundador de The Beach Boys. Su talento transformó el sonido del pop y el rock, dejando canciones que hoy son consideradas clásicas.

  • Ozzy Osbourne

Leyenda indiscutible del rock y fundador de Black Sabbath. Su influencia en la música es incuestionable y su figura permanece como símbolo del heavy metal.

  • Hulk Hogan

Ícono de la lucha libre profesional que trascendió el deporte para convertirse en una figura clave del entretenimiento mundial.

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos