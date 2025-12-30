Famosos que murieron en 2025 y su legado perdurable

El 2025 será recordado como un año de grandes despedidas de famosos para el mundo del espectáculo, la música, el cine y la cultura internacional. A lo largo de los meses, diversas figuras emblemáticas fallecieron, dejando un legado imborrable que continúa vivo a través de sus obras y del recuerdo del público.
El cantautor argentino dejó una herencia musical cargada de romanticismo y nostalgia. Sus canciones acompañaron historias de amor durante décadas y siguen siendo parte esencial de la memoria colectiva en Latinoamérica.
- Emilio Echevarría
El actor mexicano fue reconocido por su poderosa interpretación en Amores perros, cinta que lo posicionó como uno de los rostros más respetados del cine nacional e internacional.
- Amparo Garrido
Actriz y locutora mexicana cuya voz formó parte de la infancia de miles de personas. Su trabajo en el doblaje dejó una huella permanente en la industria del entretenimiento.
- David Lynch
Director estadounidense que revolucionó el lenguaje cinematográfico con su estilo surrealista y provocador. Su obra influyó a generaciones de cineastas y creadores audiovisuales.
- Paquita la del Barrio
Figura icónica de la música mexicana, recordada por sus letras directas y su fuerte mensaje de empoderamiento femenino. Su personalidad la convirtió en una artista única.
- Más famosos que despedimos este año
- Gene Hackman
Actor ganador del Oscar y referente del cine estadounidense. Su trayectoria estuvo marcada por personajes complejos y memorables que trascendieron el tiempo.
- Luis Couturier
Actor mexicano con una extensa carrera en cine y televisión. Su talento y profesionalismo lo convirtieron en una figura muy querida por el público.
- Val Kilmer
Estrella de Hollywood que dejó personajes inolvidables en producciones como Top Gun y The Doors. Su presencia marcó una era del cine comercial.
- Arsenio Campos
Actor mexicano de amplia trayectoria, recordado por su participación constante en telenovelas y producciones nacionales.
- Papa Francisco
Una de las muertes más impactantes del año. Su liderazgo se caracterizó por la cercanía, la humildad y un mensaje de paz que trascendió fronteras religiosas.
- Brian Wilson
Genio musical y cofundador de The Beach Boys. Su talento transformó el sonido del pop y el rock, dejando canciones que hoy son consideradas clásicas.
- Ozzy Osbourne
Leyenda indiscutible del rock y fundador de Black Sabbath. Su influencia en la música es incuestionable y su figura permanece como símbolo del heavy metal.
- Hulk Hogan
Ícono de la lucha libre profesional que trascendió el deporte para convertirse en una figura clave del entretenimiento mundial.
- Daniel Bisogno
El conductor y actor mexicano fue una de las figuras más reconocidas de la televisión de espectáculos