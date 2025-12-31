 Celebridades Más Populares de 2025: Revelaciones de IMDb
Farándula

Las celebridades más populares de 2025, según reveló IMDb

IMDb (Internet Movie Database), la base de datos en línea más grande del mundo sobre películas, series de TV, videojuegos y celebridades, anunció las películas, programas y estrellas más populares del año.

celebridades populares 2025, IMDb
celebridades populares 2025 / FOTO: IMDb

IMDb, la fuente de información sobre películas, programas de televisión y celebridades más popular y confiable del mundo, reveló las estrellas, películas y programas más populares de 2025.

En lugar de basar sus clasificaciones anuales en pequeñas muestras estadísticas, revisiones de críticos profesionales o desempeño de taquilla, el sitio web determina sus listas definitivas de fin de año utilizando datos de las clasificaciones de  IMDbPro MOVIEmeter y STARmeter, que se basan en las páginas vistas reales de los más de 250 millones de visitantes mensuales de IMDb.

Superman encabeza la lista de las películas más populares, con The White Lotus como el programa principal.  

Las temporadas de debut de las series de streaming fueron populares este año, con Dexter: Resurrection en el n.º 6 y Dept. Q en el n.º 8. Mientras tanto, los programas que regresan reclaman los primeros lugares con The Last of Us en el n.º 2 y Severance en el n.º 3.

La lista de las estrellas más populares de 2025 presenta a Isabela Merced en primer lugar, seguida de Aimee Lou Wood en segundo lugar, clasificándose como la estrella revelación número uno del año.

Al recibir la noticia de su primer puesto, Isabela Merced , la Estrella Más Popular de IMDb de 2025, compartió:

"¡Guau! Me siento increíblemente honrada y a la vez igual de confundida. No sabía que esto fuera posible. Gracias a todos los que hicieron clic en mi página de IMDb para confirmar si realmente aparecía en Superman . Me alivió haber actualizado mi foto de perfil justo a tiempo. Y de verdad, gracias a la amable gente de IMDb. Se lo agradezco muchísimo".

Los más populares

Películas 

  1. Superman
  2. Weapons
  3. Sinners
  4. One Battle After Another
  5. Jurassic World: Rebirth
  6. Frankenstein
  7. Happy Gilmore 2
  8. Thunderbolts*
  9. Mission: Impossible - The Final Reckoning
  10. F1: The Movie
Foto embed
películas más populares - Instagram

Programas más populares

  1. The White Lotus
  2. The Last of Us
  3. Severance
  4. Wednesday
  5. Squid Game (Ojing-eo geim)
  6. Dexter: Resurrection
  7. Monster
  8. Dept. Q
  9. Andor
  10. Black Mirror

Las estrellas más populares

  1. Isabela Merced
  2. Aimee Lou Wood
  3. Matthew Goode
  4. Tom Cruise
  5. Sydney Sweeney
  6. Britt Lower
  7. Sydney Chandler
  8. Walton Goggins
  9. David Corenswet
  10. Vanessa Kirby

