Celebridades Más Populares de 2025: Revelaciones de IMDb

IMDb, la fuente de información sobre películas, programas de televisión y celebridades más popular y confiable del mundo, reveló las estrellas, películas y programas más populares de 2025.
En lugar de basar sus clasificaciones anuales en pequeñas muestras estadísticas, revisiones de críticos profesionales o desempeño de taquilla, el sitio web determina sus listas definitivas de fin de año utilizando datos de las clasificaciones de IMDbPro MOVIEmeter y STARmeter, que se basan en las páginas vistas reales de los más de 250 millones de visitantes mensuales de IMDb.
Superman encabeza la lista de las películas más populares, con The White Lotus como el programa principal.
Las temporadas de debut de las series de streaming fueron populares este año, con Dexter: Resurrection en el n.º 6 y Dept. Q en el n.º 8. Mientras tanto, los programas que regresan reclaman los primeros lugares con The Last of Us en el n.º 2 y Severance en el n.º 3.
La lista de las estrellas más populares de 2025 presenta a Isabela Merced en primer lugar, seguida de Aimee Lou Wood en segundo lugar, clasificándose como la estrella revelación número uno del año.
Al recibir la noticia de su primer puesto, Isabela Merced , la Estrella Más Popular de IMDb de 2025, compartió:
"¡Guau! Me siento increíblemente honrada y a la vez igual de confundida. No sabía que esto fuera posible. Gracias a todos los que hicieron clic en mi página de IMDb para confirmar si realmente aparecía en Superman . Me alivió haber actualizado mi foto de perfil justo a tiempo. Y de verdad, gracias a la amable gente de IMDb. Se lo agradezco muchísimo".
Los más populares
Películas
- Superman
- Weapons
- Sinners
- One Battle After Another
- Jurassic World: Rebirth
- Frankenstein
- Happy Gilmore 2
- Thunderbolts*
- Mission: Impossible - The Final Reckoning
- F1: The Movie
Programas más populares
- The White Lotus
- The Last of Us
- Severance
- Wednesday
- Squid Game (Ojing-eo geim)
- Dexter: Resurrection
- Monster
- Dept. Q
- Andor
- Black Mirror
Las estrellas más populares
- Isabela Merced
- Aimee Lou Wood
- Matthew Goode
- Tom Cruise
- Sydney Sweeney
- Britt Lower
- Sydney Chandler
- Walton Goggins
- David Corenswet
- Vanessa Kirby