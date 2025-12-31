Guatemaltecas Famosas: Las Publicaciones Candentes de 2025

En 2025, las redes sociales volvieron a demostrar su poder para marcar tendencias y generar conversación. Figuras como Esme La Chapina, Deanna Melillo, Massiel Carrillo y Kaeelen García captaron la atención del público tras compartir fotografías sensuales que rápidamente se volvieron virales.
Más allá del impacto visual, estas publicaciones reflejaron cómo la confianza, la autenticidad y el manejo de la imagen personal se han convertido en herramientas clave para dominar la conversación digital y consolidar presencia en el mundo del entretenimiento y las redes sociales.
Cada una, desde su propio estilo, apostó por imágenes que transmiten seguridad, empoderamiento y control de su imagen pública.
Además de provocar decenas de halagos, las fotos mostraron que la sensualidad también puede ser una extensión de la identidad y la creatividad.
- Esme La Chapina
En julio, la creadora de contenido fue tendencia en redes sociales, esa vez por una publicación donde se muestra sin censura mientras le retocan el tatuaje que tiene en sus atributos traseros.
"Hoy si como nuevo... ¿ahora qué me van a criticar?", escribió en sus historias de Instagram.
Además, realizó una publicación donde hizo zoom a sus atributos en diminuto bikini de tanga para mostrar el tatuaje que tiene en su trasero.
- Deanna Melillo
Este 2025 fue el año de la joven influencer, pues además de su boda con Josy Esteban se sometió a un cirugía estética para moldear su figura.
La joven que cuenta con una sólida base de fans en redes sociales, explicó que decidió realizarse un procedimiento estético para remarcar su cintura. Asimismo, explicó en un video que se quitó grasa de los brazos y colocarla en la zona de la cadera.
Para celebrar su nueva figura y su cumpleaños, Deanna aprovechó para posar en una diminuta tanga negra que deja al descubierto parte de sus atributos traseros, justo donde sostiene un llamativo pastel.
Más que sensualidad
- Kaeelen García
La modelo guatemalteca Kaeelen García se ha convertido en una figura destacada en redes sociales gracias a su estilo audaz y su presencia en plataformas como OnlyFans.
Con más de un millón de seguidores en su cuenta oficial, la joven ha aprovechado su influencia para generar atención mediática.
Además, se ha posicionado como una creadora de contenido que no teme mostrar su sensualidad. Este 2025 aprovechó la fama en redes sociales para regalarle a sus fans un taco de ojo con provocativas fotos.
- Massiel Carrillo
La presentadora y cantante volvió a dar de qué hablar en redes tras compartir una atrevida fotografía con la que anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "Y si volvemos?".
La artista posó sin sostén y con un sombrero vaquero, dejando en claro que no llevaba ropa interior.
Lo anterior provocó una ola de reacciones entre sus más de medio millón de seguidores en Instagram. En la postal, Carrillo aparece mostrando parte de sus atributos delanteros, acompañada únicamente por un sombrero vaquero, lo que refuerza la idea de que la intérprete está apostando por un nuevo género musical con tintes regionales.