 Guatemaltecas Famosas: Las Publicaciones Candentes de 2025
Farándula

Las famosas guatemaltecas que pusieron de cabeza con sus candentes publicaciones este 2025

4 celebridades encendieron las redes con sus sexys imágenes donde hacen alarde de sus espectaculares cuerpazos.

Compartir:
famosas guatemaltecas, Instagram
famosas guatemaltecas / FOTO: Instagram

En 2025, las redes sociales volvieron a demostrar su poder para marcar tendencias y generar conversación. Figuras como Esme La Chapina, Deanna Melillo, Massiel Carrillo y Kaeelen García captaron la atención del público tras compartir fotografías sensuales que rápidamente se volvieron virales.

Más allá del impacto visual, estas publicaciones reflejaron cómo la confianza, la autenticidad y el manejo de la imagen personal se han convertido en herramientas clave para dominar la conversación digital y consolidar presencia en el mundo del entretenimiento y las redes sociales.

Cada una, desde su propio estilo, apostó por imágenes que transmiten seguridad, empoderamiento y control de su imagen pública.

Además de provocar decenas de halagos, las fotos mostraron que la sensualidad también puede ser una extensión de la identidad y la creatividad.

Graban a policías en pleno acto íntimo dentro del vehículo y se hacen virales

Las imágenes muestran a dos agentes, un hombre y una mujer, teniendo relaciones adentro de una patrulla mientras se encontraban laborando.
  • Esme La Chapina

En julio, la creadora de contenido fue tendencia en redes sociales, esa vez por una publicación donde se muestra sin censura mientras le retocan el tatuaje que tiene en sus atributos traseros.

"Hoy si como nuevo... ¿ahora qué me van a criticar?", escribió en sus historias de Instagram.

Foto embed
Esme La Chapina - Instagram

Además, realizó una publicación donde hizo zoom a sus atributos en diminuto bikini de tanga para mostrar el tatuaje que tiene en su trasero.

Foto embed
Esme La Chapina - Instagram
  • Deanna Melillo

Este 2025 fue el año de la joven influencer, pues además de su boda con Josy Esteban se sometió a un cirugía estética para moldear su figura.

La joven que cuenta con una sólida base de fans en redes sociales, explicó que decidió realizarse un procedimiento estético para remarcar su cintura. Asimismo, explicó en un video que se quitó grasa de los brazos y colocarla en la zona de la cadera.

Para celebrar su nueva figura y su cumpleaños, Deanna aprovechó para posar en una diminuta tanga negra que deja al descubierto parte de sus atributos traseros, justo donde sostiene un llamativo pastel.

Foto embed
Deanna Melillo - Deanna Melillo

Más que sensualidad

  • Kaeelen García

La modelo guatemalteca Kaeelen García se ha convertido en una figura destacada en redes sociales gracias a su estilo audaz y su presencia en plataformas como OnlyFans.  

Con más de un millón de seguidores en su cuenta oficial, la joven ha aprovechado su influencia para generar atención mediática.

Además, se ha posicionado como una creadora de contenido que no teme mostrar su sensualidad. Este 2025 aprovechó la fama en redes sociales para regalarle a sus fans un taco de ojo con provocativas fotos.

Foto embed
Kaeelen García - Instagram
Foto embed
Kaeelen García - Instagram
  • Massiel Carrillo

La presentadora y cantante volvió a dar de qué hablar en redes tras compartir una atrevida fotografía con la que anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "Y si volvemos?". 

La artista posó sin sostén y con un sombrero vaquero, dejando en claro que no llevaba ropa interior.

Lo anterior provocó una ola de reacciones entre sus más de medio millón de seguidores en Instagram. En la postal, Carrillo aparece mostrando parte de sus atributos delanteros, acompañada únicamente por un sombrero vaquero, lo que refuerza la idea de que la intérprete está apostando por un nuevo género musical con tintes regionales.

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de Españat
Deportes

Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España

07:27 AM, Dic 31
Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del paíst
Nacionales

Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del país

09:31 AM, Dic 31
El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025t
Viral

El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025

08:25 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos