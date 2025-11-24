 Estrella de OnlyFans Anuncia su Candidatura al Congreso
La estrella de Onlyfans que anuncia candidatura al Congreso

Karen Paniagua, de 27 años, creadora de contenido de OnlyFans con ingresos de US$ 20 mil dólares mensuales, anunció su postulación provocando caos en las redes.

Karen Paniagua, Instagram
Karen Paniagua / FOTO: Instagram

Karen Paniagua, una modelo y creadora de contenido erótico en OnlyFans, anunció su postulación como diputada por el partido Avanza País, un espacio conservador de derecha de Perú.

La mujer de 27 años informó sobre su candidatura en un video en sus redes sociales, donde señaló que se lanzará con el número 13 y que esta decisión marca "un antes y un después" en su vida.

"Sé que ello conlleva mucha responsabilidad y sobre todo que vienen muchos nuevos retos, nuevas metas, nuevos desafíos", dijo en un video compartido en su perfil de Instagram.

La modelo de OnlyFans afirmó sentirse lista para "aportar, para sumar y sobre todo dar todo por Perú".

Además, anticipó a sus seguidores, a quienes llama "tiburoncitos", que "en los próximos días" compartirá sus ideas, propuestas y "nuevos detalles de este camino". "Así que se vienen cositas y muy atentos a mis redes", completó.

El anuncio de la candidatura de la modelo generó opiniones divididas en el ámbito digital y político.

Fuentes internas de Avanza País indicaron a Perú21 que hasta la fecha límite para postular en las primarias, la modelo no figuraba como afiliada al partido.

Su éxito

Karen Paniagua ha logrado revolucionar el mercado digital, reuniendo una comunidad considerable en redes como TikTokInstagram y, especialmente, OnlyFans.

Con más de 500 suscriptores en esta última plataforma, Paniagua genera cerca de 20.000 dólares mensuales. Su visión de negocio abarca también la venta de almohadas con su imagen a 49 dólares y juguetes para adultos a 159 dólares, diversificando sus fuentes de ingreso.

El crecimiento sostenido la convirtió en referente y objeto de propuestas que rechaza con firmeza.

"Me han propuesto viajes, dinero. Una vez me ofrecieron como 50.000 soles, muchas cosas, pero ya depende de cada uno si acepta o no, yo nunca he aceptado", relató a un medio de espectáculos peruano.

Además de su popularidad en redes, Karen Paniagua mantiene una fuerte presencia como empresaria. Con estudios en Psicología Empresarial en ESAN y cursando Administración en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), invirtió en el sector inmobiliario y en comercios variados. Posee un departamento en Carabayllo de 70 metros cuadrados (valorado en 30.000 dólares), otro en Miraflores de 400.000 dólares y una casa de playa en Cerro Azul.  

