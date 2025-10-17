Video de maltrato animal genera indignación en redes

Un video que circula en redes sociales ha provocado una ola de indignación tras mostrar a una mujer obligando a un perro a beber cerveza mientras se encontraba en el asiento de copiloto de un automóvil en movimiento. Las imágenes, que se han viralizado principalmente en X y otras plataformas, han generado repudio entre internautas y defensores de los animales.
Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Madera, Chihuahua, México. En el video se observa a la joven vertiendo a la fuerza unos tragos de cervezas en el hocico del perro, mientras este intenta evadir el alcohol. El material incluye un mensaje escrito que ha intensificado la indignación: "Si se les perdió su perro no se preocupen lo traigo en la peda jaja".
Además de la mujer, otra persona graba los hechos desde el asiento trasero y aparentemente se ríe de las reacciones del canino. El conductor del vehículo, un hombre, no reacciona frente al maltrato que sufre el animal.
Autoridades se pronuncian
La presidencia municipal de Madera expresó su repudio por el hecho y anunció que colaborará con las autoridades para investigar y sancionar a los responsables de este acto.
Por su parte, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) del Estado de Chihuahua confirmó mediante un comunicado que la protagonista del video es una estudiante de la institución. La universidad indicó que se están siguiendo los procedimientos internos para atender la situación y se investiga si las demás personas que aparecen en el material también pertenecen a la comunidad educativa para aplicar medidas correspondientes.
Algunos usuarios han reportado que el perro habría sido abandonado en la calle, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades. Tras la difusión del video, las redes sociales de las presuntas responsables fueron eliminadas.
Las autoridades locales y la universidad aseguraron que se tomarán medidas legales y disciplinarias para prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.