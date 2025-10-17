 Motorista atropella a un corredor y se da a la fuga
Viral

VIDEO. Motorista atropella a un corredor y se da a la fuga

El deportista grita de dolor mientras intenta reclamarle al motociclista, quien continúa su camino sin detenerse ni mostrar preocupación por el accidente.

Motorista atropella a corredor. , Captura de pantalla video X.
Motorista atropella a corredor. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un impactante video se hizo viral en redes sociales al mostrar el momento en que un corredor es atropellado por la espalda por un motorista que, pese a causar el accidente, decide huir del lugar sin auxiliar a la víctima. El hecho ocurrió en calles de la ciudad de Fortaleza, Brasil, y ha generado indignación entre los internautas.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran a una pareja de corredores transitando con normalidad cuando, de manera repentina, un motorista embiste a un hombre sin aparente motivo. En el clip se observa cómo la moto golpea la pierna del corredor, provocando su caída inmediata sobre el asfalto.

El deportista grita de dolor mientras intenta reclamarle al motociclista, quien continúa su camino sin detenerse ni mostrar preocupación por el accidente. Según medios locales, la víctima sufrió heridas leves y fue atendida por cuerpos de emergencia que llegaron al lugar luego de ser alertados por otros corredores del grupo.

Autoridades sin pronunciarse 

Hasta el momento, no se ha confirmado si existía algún conflicto previo entre ambos o si se trató de un acto deliberado. Las autoridades brasileñas no han emitido un comunicado oficial sobre la investigación del caso.

El video, compartido en plataformas como Facebook y X (antes Twitter), ha generado cientos de comentarios y críticas hacia el conductor de la motocicleta. Usuarios exigieron su identificación y sanción, calificando el hecho como una muestra de irresponsabilidad y falta de empatía.

¿Por qué detuvieron a un motorista en medio del tránsito de la zona 9?

Video revela una sorpresiva detención en plena zona 9.

Usuarios de las redes sociales debatieron sobre la seguridad de los deportistas que entrenan en vías públicas y la necesidad de mayores controles para prevenir accidentes y agresiones en las calles.

