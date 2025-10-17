 Detienen a motorista en medio del tránsito de la zona 9
Nacionales

¿Por qué detuvieron a un motorista en medio del tránsito de la zona 9?

Video revela una sorpresiva detención en plena zona 9.

Motorista en zona 9., Captura de pantalla video X.
Motorista en zona 9. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales captó el momento en que agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) detienen a un motorista en pleno tránsito de la zona 9 capitalina.

Las imágenes, registradas por un automovilista que se desplazaba por el área, muestran al motorista detenido frente a varios vehículos mientras espera el cambio de luz en el semáforo. De manera repentina, tres agentes se acercan y lo rodean, indicándole que se orille para ser identificado.

En el clip se observa cómo los agentes le solicitan sus documentos, aunque el video se corta antes de mostrar el desenlace del procedimiento. Se presume que las autoridades coordinaron con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para continuar con el proceso correspondiente.

Durante la grabación, el autor del video narra que el motorista se desplazaba de forma errática por el sector, aparentemente bajo los efectos del alcohol. 

Sanciones por conducir en estado de ebriedad

En Guatemala, conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas es una falta grave, sancionada con multas que van desde Q5,000 hasta Q25,000, además de la suspensión de la licencia de conducir por un período de tres meses a cinco años, según lo establece el artículo 157 del Código Penal.

Las sanciones son aún más severas si el infractor pertenece al transporte colectivo o de carga, o si causa lesiones o muertes, lo que puede implicar penas de prisión. En casos de reincidencia, las multas aumentan en una tercera parte, y si el hecho provoca daños a terceros, la condena puede oscilar entre tres y cinco años de cárcel.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre el incidente.

