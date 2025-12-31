Lis Padilla: La mujer viral que transformó su color de piel

El impactante cambio físico de Lis Padilla, la peruana que conquistó TikTok con el trend "Amores que matan", ha dejado perplejos a sus seguidores, quienes no tardaron en comentar la transformación que exhibe en sus redes sociales.
Conocida por su carisma y espontaneidad, Lis Padilla se volvió viral en junio de 2024 con su versión del tema "Son de amores".
A partir de esa fecha, su aspecto ha sufrido una metamorfosis tan visible que hoy muchos usuarios casi no la reconocen al compararla con sus primeros videos.
@lispadilla6
Tutorial de son amores 🥰💃 ig: lispadillaoficial♬ sonido original - lis padilla
Ha llamado la atención por su apariencia renovada, sometiéndose a procedimientos estéticos, incluyendo una lipotransferencia de glúteos y aumento de mamas.
Sin embargo, uno de los cambios más notables de Lis Padilla es la visible aclaración de piel. Al principio de sus videos, la influencer lucía un tono moreno y ahora exhibe una tez más clara. Ella asegura que es por distintos factores, como la disminución a la exposición solar y el uso constante de cremas y tratamientos para la piel.
La peruana, quien en un inicio lucía algo desaliñada, ahora luce muy distinta. Lis Padilla incluso luce más joven de lo que se veía en el clip que la lanzó a la fama.
Ahora usa brackets para tener una sonrisa perfecta, una cabellera larga y muy bien cuidada, así como una figura espectacular y ropa que resalta su nueva figura curvilínea.
Nuevo amor
Lis Padilla hizo pública su relación con Tania Pinedo tras enfrentar críticas en redes sociales por la oficialización del romance.
La creadora de contenido, de 33 años, compartió en sus cuentas de TikTok e Instagram mensajes en los que reafirma su felicidad y defiende su autenticidad con la frase: "Elijo vivir desde la verdad", una consigna personal ante los comentarios negativos recibidos.
"Hace cinco meses conocí a Tania Pinedo y mi corazón habló claro. No fue planeado, no fue buscado, solo fue real", afirmó en un mensaje.
La relación entre Lis Padilla y Tania comenzó hace cinco meses, poco después de la separación definitiva de Padilla de su expareja y padre de sus hijos.
Lis Padilla, de 32 años y originaria de Perú, saltó a la fama en redes sociales después de popularizar el icónico canto "Son de Amores/Amores que matan/pum, pum, pum".
La viralidad de su video, que rápidamente acumuló millones de reproducciones, consolidó su presencia online y le sumó un nutrido grupo de fanáticos.