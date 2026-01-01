 Alternativas a Stranger Things: Series que Debes Ver Ya
¡Adiós a Stranger Things! Otras series que puedes disfrutar en su lugar

Descubre nuevas series que te mantendrán enganchado tras el final de Stranger Things.

El 31 de diciembre de 2025 marcará un antes y un después para millones de espectadores en todo el mundo. Stranger Things, una de las series más exitosas en la historia de Netflix, llega oficialmente a su final, cerrando la historia de Hawkins, el Upside Down y un grupo de personajes que definieron toda una generación.

Con su despedida, muchos fans se preguntan qué ver después para llenar ese vacío que deja una producción cargada de misterio, amistad, nostalgia y ciencia ficción.

Aunque Stranger Things es irrepetible, Netflix cuenta actualmente con varias series que pueden convertirse en la próxima obsesión para quienes buscan emociones intensas, mundos oscuros y tramas envolventes.

Aquí te compartimos tres series disponibles en Netflix que pueden ser la alternativa perfecta tras el final de Stranger Things.

Dark

Para quienes disfrutaron los viajes temporales, los secretos familiares y los giros inesperados, Dark es una opción obligatoria.

Esta producción alemana se desarrolla en el pequeño pueblo de Winden, donde la desaparición de varios niños destapa una compleja red de misterios que conecta a distintas familias a lo largo de varias generaciones.

La serie combina ciencia ficción, drama y suspenso, explorando el concepto del tiempo, el destino y las consecuencias de nuestras decisiones. Con una narrativa profunda y un tono oscuro, Dark es ideal para quienes quieren una historia que los haga pensar y teorizar capítulo tras capítulo.

The Umbrella Academy

Si lo que más te gustaba de Stranger Things era el grupo de personajes con habilidades especiales y relaciones complicadas, The Umbrella Academy es una gran recomendación.

La serie sigue a una familia disfuncional de hermanos adoptivos con superpoderes que deben reunirse tras la muerte de su padre para evitar el fin del mundo.

Con una mezcla de acción, humor, drama y ciencia ficción, esta producción destaca por su estilo visual, su banda sonora y el desarrollo emocional de sus personajes. Aunque tiene un tono más irreverente, mantiene ese espíritu de unión y conflicto familiar que tanto conectó con los fans de Hawkins.

1899

De los mismos creadores de Dark, llega 1899, una serie que apuesta por el misterio psicológico y la ciencia ficción. La historia se sitúa a bordo de un barco de migrantes que viaja de Europa a América, pero el trayecto se convierte en una pesadilla cuando descubren otra embarcación abandonada en altamar.

Nada es lo que parece y cada episodio suma capas de tensión, enigmas y revelaciones inesperadas. 1899 juega con la percepción de la realidad, los miedos humanos y los secretos del pasado, convirtiéndose en una experiencia ideal para quienes amaron el suspenso y los elementos sobrenaturales de Stranger Things.

