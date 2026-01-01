 Top Live-Action Más Esperados para 2026
Los live-action más esperados del 2026

Estas son las películas live-action más esperadas que prometen conquistar la taquilla y dividir opiniones desde su primer tráiler.

Live action 2026

El 2026 se perfila como un año excepcional para los amantes del cine live action. Varias de las adaptaciones más ambiciosas y esperadas llegarán a las salas de todo el mundo, impulsadas por franquicias que combinan nostalgia, innovación y estrellas de primer nivel.

Desde reinterpretaciones de clásicos animados hasta épicas mitológicas y reinicios de videojuegos legendarios, estas son las producciones que ya generan expectativa entre el público global.

Moana: una aventura oceánica en carne y hueso

Una de las películas live action más anticipadas del año es Moana, la adaptación del exitoso clásico animado de Disney.

La historia de la intrépida navegante polinesia volverá al cine en una versión realista que busca capturar la magia, la música y la profundidad emocional del original, con Dwayne Johnson retomando su papel como el semidiós Maui.

Esta producción promete ser una de las grandes ofertas familiares del verano de 2026, mezclando aventura, cultura y efectos visuales espectaculares.

The Odyssey: Christopher Nolan lleva a la pantalla la épica de Homero

El renombrado director Christopher Nolan regresa con un ambicioso proyecto que adapta La Odisea de Homero en un live action de gran presupuesto. La película sigue al héroe griego Ulises en su largo y desafiante viaje de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, con un elenco estelar que incluye a Matt Damon, Tom Holland, Zendaya y Anne Hathaway.

Esta producción combina elementos de aventura, drama y mitología con la sensibilidad cinematográfica característica de Nolan, lo que ha despertado enorme interés en audiencias y críticos.

Masters of the Universe: He-Man regresa al cine

Otra de las adaptaciones que más atención ha captado es Masters of the Universe, basada en la icónica franquicia de Mattel. Esta versión live action trae de vuelta al legendario He-Man, ahora interpretado por Nicholas Galitzine, en una historia con batallas épicas en el planeta Eternia.

Con un elenco amplio que incluye a Camila Mendes, Idris Elba, Jared Leto y Alison Brie, el film aspira a revitalizar el universo de He-Man para una nueva generación de espectadores.

Street Fighter: el reinicio cinematográfico de una saga de videojuegos

Los fanáticos de los videojuegos también tienen mucho que esperar con Street Fighter, el reboot live action de la famosa franquicia de lucha. Producida por Paramount Pictures con participación de Capcom, la película reunirá a personajes emblemáticos como Ryu, Ken y Chun-Li en una historia que combina acción intensa y nostalgia.

El elenco incluye a Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang y Jason Momoa en el papel de Blanka, lo que ha generado un gran revuelo entre seguidores de la saga.

