 Películas Más Esperadas de 2026
Farándula

Las películas más esperadas para el 2026

El 2026 apunta a convertirse en uno de los años más potentes para la industria cinematográfica.

Shrek, Shrek
Shrek / FOTO: Shrek

2026 se perfila como un año histórico para el cine, combinando franquicias legendarias con nuevas propuestas que buscan conquistar tanto a la taquilla como a la crítica.  Desde superhéroes y ciencia ficción hasta historias épicas y animación para toda la familia, la variedad de películas garantiza una experiencia cinematográfica completa para todos los gustos.

Listado de las 20 películas más esperadas de 2026

• Toy Story 5

Fecha de estreno: 19 de junio de 2026

Los juguetes enfrentan una nueva amenaza ligada a la tecnología moderna que compite por la atención de los niños.

• Avengers: Doomsday

Fecha de estreno: 18 de diciembre de 2026

Los héroes del MCU se unen para enfrentar a Doctor Doom en un evento que redefine el futuro del universo Marvel.

• Spider-Man: Brand New Day

Fecha de estreno: 2026

Peter Parker inicia una nueva etapa marcada por decisiones personales que cambiarán su destino como héroe.

• Dune: Parte 3

Fecha de estreno: 2026

La épica saga continúa con la expansión del poder de Paul Atreides y el destino de Arrakis.

• La Odisea

Fecha de estreno: 2026

El legendario viaje de Odiseo es llevado al cine con una visión épica y moderna.

• Cumbres Borrascosas

Fecha de estreno: 2026

Una intensa adaptación del clásico literario centrada en la pasión, el amor y la venganza.

Más películas que no te puedes perder

• Proyecto Fin del Mundo

Fecha de estreno: 2026

Un hombre con recuerdos fragmentados se convierte en la última esperanza para salvar a la humanidad.

• Exterminio: El templo de los huesos

Fecha de estreno: 2026

La lucha por sobrevivir continúa en un mundo devastado por una amenaza imparable.

• The Rip

Fecha de estreno: 2026

Un thriller basado en hechos reales que explora una peligrosa operación criminal.

• Supergirl: Woman of Tomorrow

Fecha de estreno: 26 de junio de 2026

Kara Zor-El emprende un viaje intergaláctico que pondrá a prueba su fortaleza y valores.

• Shrek 5

Fecha de estreno: 1 de julio de 2026

El ogro más querido del cine regresa con una nueva aventura llena de humor y corazón.

• Ice Age 6

Fecha de estreno: 2026

Manny, Sid y Diego enfrentan un nuevo desafío que amenaza su mundo prehistórico.

• The Batman: Part II

Fecha de estreno: 2 de octubre de 2026

Bruce Wayne se enfrenta a nuevas amenazas que pondrán en jaque a Gotham.

• Star Wars: New Jedi Order

Fecha de estreno: 2026

Una nueva generación de Jedi surge para restaurar el equilibrio en la galaxia.

• Masters of the Universe

Fecha de estreno: 2026

He-Man lucha por defender Eternia en una épica batalla entre el bien y el mal.

• The Bride

Fecha de estreno: 2026

Una oscura reinterpretación del mito de Frankenstein desde la perspectiva de la novia.

• Fast and Furious 11

Fecha de estreno: 2026

La familia vuelve a reunirse para una misión que llevará la velocidad al límite.

• The Chronicles of Narnia

Fecha de estreno: 2026

El mágico mundo de Narnia regresa con una nueva adaptación cinematográfica.

• Blade

Fecha de estreno: 2026

El cazador de vampiros vuelve en una historia más oscura y violenta.

• How to Train Your Dragon (Live Action)

Fecha de estreno: 2026

La entrañable historia de Hipo y Chimuelo cobra vida en acción real.

