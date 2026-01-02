2026 se perfila como un año histórico para el cine, combinando franquicias legendarias con nuevas propuestas que buscan conquistar tanto a la taquilla como a la crítica. Desde superhéroes y ciencia ficción hasta historias épicas y animación para toda la familia, la variedad de películas garantiza una experiencia cinematográfica completa para todos los gustos.
Listado de las 20 películas más esperadas de 2026
• Toy Story 5
Fecha de estreno: 19 de junio de 2026
Los juguetes enfrentan una nueva amenaza ligada a la tecnología moderna que compite por la atención de los niños.
• Avengers: Doomsday
Fecha de estreno: 18 de diciembre de 2026
Los héroes del MCU se unen para enfrentar a Doctor Doom en un evento que redefine el futuro del universo Marvel.
• Spider-Man: Brand New Day
Fecha de estreno: 2026
Peter Parker inicia una nueva etapa marcada por decisiones personales que cambiarán su destino como héroe.
• Dune: Parte 3
Fecha de estreno: 2026
La épica saga continúa con la expansión del poder de Paul Atreides y el destino de Arrakis.
• La Odisea
Fecha de estreno: 2026
El legendario viaje de Odiseo es llevado al cine con una visión épica y moderna.
• Cumbres Borrascosas
Fecha de estreno: 2026
Una intensa adaptación del clásico literario centrada en la pasión, el amor y la venganza.
Más películas que no te puedes perder
• Proyecto Fin del Mundo
Fecha de estreno: 2026
Un hombre con recuerdos fragmentados se convierte en la última esperanza para salvar a la humanidad.
• Exterminio: El templo de los huesos
Fecha de estreno: 2026
La lucha por sobrevivir continúa en un mundo devastado por una amenaza imparable.
• The Rip
Fecha de estreno: 2026
Un thriller basado en hechos reales que explora una peligrosa operación criminal.
• Supergirl: Woman of Tomorrow
Fecha de estreno: 26 de junio de 2026
Kara Zor-El emprende un viaje intergaláctico que pondrá a prueba su fortaleza y valores.
• Shrek 5
Fecha de estreno: 1 de julio de 2026
El ogro más querido del cine regresa con una nueva aventura llena de humor y corazón.
• Ice Age 6
Fecha de estreno: 2026
Manny, Sid y Diego enfrentan un nuevo desafío que amenaza su mundo prehistórico.
• The Batman: Part II
Fecha de estreno: 2 de octubre de 2026
Bruce Wayne se enfrenta a nuevas amenazas que pondrán en jaque a Gotham.
• Star Wars: New Jedi Order
Fecha de estreno: 2026
Una nueva generación de Jedi surge para restaurar el equilibrio en la galaxia.
• Masters of the Universe
Fecha de estreno: 2026
He-Man lucha por defender Eternia en una épica batalla entre el bien y el mal.
• The Bride
Fecha de estreno: 2026
Una oscura reinterpretación del mito de Frankenstein desde la perspectiva de la novia.
• Fast and Furious 11
Fecha de estreno: 2026
La familia vuelve a reunirse para una misión que llevará la velocidad al límite.
• The Chronicles of Narnia
Fecha de estreno: 2026
El mágico mundo de Narnia regresa con una nueva adaptación cinematográfica.
• Blade
Fecha de estreno: 2026
El cazador de vampiros vuelve en una historia más oscura y violenta.
• How to Train Your Dragon (Live Action)
Fecha de estreno: 2026
La entrañable historia de Hipo y Chimuelo cobra vida en acción real.