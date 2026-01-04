 Megan Stalter y Paul Downs deslumbran con imitación de Kylie y Timothée
Critics Choice: Megan Stalter y Paul Downs impactan con imitación de Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Los actores hicieron una parodia sobre la última aparición pública de los famosos generando un instante viral que capturó la atención global.

Imitan a Kylie y Timothée, Instagram
Imitan a Kylie y Timothée / FOTO: Instagram

Una inesperada imitación de Kylie Jenner y Timothée Chalamet se robó las miradas en la reciente entrega de los Critics Choice Awards 2026. 

Los reconocidos comediantes Megan Stalter y Paul Downs sorprendieron a la audiencia al parodiar la comentada relación entre la empresaria e influencer Kylie Jenner y el popular actor Timothée Chalamet, haciendo un guiño a la viralidad que su romance ha tenido en redes sociales y medios internacionales.

El sketch, que arrancó risas y aplausos del público presente, fue interpretado durante la gala por Stalter y Downs, quienes aprovecharon los gestos característicos y las actitudes mediáticas de las celebridades para crear una escena caricaturesca y llena de humor.

Desde que la pareja fue vista en eventos públicos y especialmente en ceremonias de premios, su noviazgo se convirtió en tema favorito de conversación, memes y tendencias en plataformas como Instagram y X.

Un romance que inspira parodias

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet ha levantado especulaciones desde finales de 2025, cuando fueron fotografiados juntos en actos públicos. 

Ambos han captado la atención de millones de seguidores que analizan cada aparición y gesto; por eso, no es de extrañar que figuras de la comedia tomen este fenómeno para llevarlo al escenario de premiaciones.

La sátira presentada por Stalter y Downs representó momentos icónicos de la pareja, como su aparición juntos en la alfombra roja y los gestos de complicidad que los fanáticos han replicado viralmente. Los actores recrearon escenas ficticias que retrataron de forma cómica los rumores y especulaciones sobre su relación.

El acto no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales, quienes rápidamente compartieron fragmentos del sketch en TikTok, X y otros espacios digitales. 

