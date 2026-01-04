Megan Stalter y Paul Downs deslumbran con imitación de Kylie y Timothée

Una inesperada imitación de Kylie Jenner y Timothée Chalamet se robó las miradas en la reciente entrega de los Critics Choice Awards 2026.
Los reconocidos comediantes Megan Stalter y Paul Downs sorprendieron a la audiencia al parodiar la comentada relación entre la empresaria e influencer Kylie Jenner y el popular actor Timothée Chalamet, haciendo un guiño a la viralidad que su romance ha tenido en redes sociales y medios internacionales.
El sketch, que arrancó risas y aplausos del público presente, fue interpretado durante la gala por Stalter y Downs, quienes aprovecharon los gestos característicos y las actitudes mediáticas de las celebridades para crear una escena caricaturesca y llena de humor.
Desde que la pareja fue vista en eventos públicos y especialmente en ceremonias de premios, su noviazgo se convirtió en tema favorito de conversación, memes y tendencias en plataformas como Instagram y X.
Un romance que inspira parodias
La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet ha levantado especulaciones desde finales de 2025, cuando fueron fotografiados juntos en actos públicos.
Ambos han captado la atención de millones de seguidores que analizan cada aparición y gesto; por eso, no es de extrañar que figuras de la comedia tomen este fenómeno para llevarlo al escenario de premiaciones.
La sátira presentada por Stalter y Downs representó momentos icónicos de la pareja, como su aparición juntos en la alfombra roja y los gestos de complicidad que los fanáticos han replicado viralmente. Los actores recrearon escenas ficticias que retrataron de forma cómica los rumores y especulaciones sobre su relación.
El acto no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales, quienes rápidamente compartieron fragmentos del sketch en TikTok, X y otros espacios digitales.