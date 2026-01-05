 Crisis en Venezuela impide a DiCaprio asistir a evento
Crisis en Venezuela impide a Leonardo DiCaprio asistir a importante evento

Un conflicto internacional fuera de Hollywood frustró la presencia de Leonardo DiCaprio en una de las galas de cine.

Leonardo DiCaprio,
Leonardo DiCaprio

La crisis en Venezuela provocada por recientes ataques aéreos autorizados por Estados Unidos impidió que Leonardo DiCaprio asistiera a una gala. El evento al que debía asistir el actor era en California y se trataba del Palm Springs International Film Festival Awards Gala, celebrado el pasado 3 de enero de 2026.

El actor, de 51 años, tenía previsto recibir el Desert Palm Achievement Award por su destacada actuación en la película One Battle After Another, una de las producciones más comentadas de la temporada de premios. Sin embargo, quedó varado fuera de Estados Unidos debido a interrupciones en el tráfico aéreo y restricciones en el espacio aéreo del Caribe.

Un portavoz de la organización del festival confirmó que el actor no logró llegar al evento debido a restricciones imprevistas en los viajes.  A pesar de su ausencia física, el galardón fue entregado y DiCaprio participó de la ceremonia mediante un discurso de aceptación pregrabado, el cual fue presentado por sus coprotagonistas durante la gala.

En su mensaje, el actor destacó la importancia del cine como una experiencia colectiva y defendió la relevancia de las salas de cine frente al consumo digital. "La experiencia de ver una película juntos sigue siendo esencial. No es solo contenido, es cine, y está hecho para compartirse", expresó el actor en su mensaje, que fue recibido con una ovación por parte de los asistentes.

El evento contó con la presencia de reconocidas estrellas de Hollywood como Timothée Chalamet, Rose Byrne, Michael B. Jordan, Kate Hudson, Ethan Hawke, Adam Sandler y Elle Fanning. Los mencionados celebraron los logros cinematográficos del último año y marcaron el inicio no oficial de la intensa temporada de premios en Estados Unidos.

La ausencia de DiCaprio coincidió con un escenario internacional complejo, marcado por decisiones políticas y militares que generaron repercusiones diplomáticas y logísticas.

El conflicto en Venezuela provocó un impacto inmediato en el transporte aéreo regional, afectando incluso a figuras del entretenimiento internacional.

