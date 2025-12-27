 Donde Comprar Rosca de Reyes en Guatemala
¿Dónde comprar la Rosca de Reyes?

Cada 6 de enero, la Rosca de Reyes reúne a familias guatemaltecas alrededor de una tradición llena de sabor, simbolismo y convivencia.

San Martín, San Martín
San Martín / FOTO: San Martín

La Rosca de Reyes es una tradición muy esperada a inicios de año y cada 6 de enero reúne a familias y amigos alrededor de un pan dulce cargado de simbolismo y sabor. En Guatemala, esta costumbre se ha fortalecido con el paso del tiempo y hoy forma parte del calendario gastronómico que marca el cierre de las fiestas de fin de año.

El origen de la Rosca de Reyes se remonta a celebraciones cristianas europeas que conmemoran la llegada de los Reyes Magos al encuentro del Niño Jesús.  Su forma circular representa el amor eterno y la unión familiar, mientras que las frutas cristalizadas que la decoran simbolizan las joyas de las coronas reales.

En su interior se esconde una figura del Niño Jesús y, según la tradición, a quien le toca asume el compromiso de compartir tamales el Día de la Candelaria, prolongando así la celebración. En Guatemala, la Rosca de Reyes se ha adaptado al gusto local con una amplia variedad de opciones.

Desde versiones clásicas hasta propuestas rellenas de crema pastelera, chocolate, guayaba o dulce de leche, este pan se ha convertido en una experiencia que va más allá del sabor y que invita a compartir momentos especiales en familia. Entre los lugares más buscados para adquirirla se encuentra Pastelería Palace, reconocida por su tradición y elegancia en repostería.

Sorprende a tus seres queridos con la Rosca de Reyes

También destaca San Martín, donde además del sabor, la experiencia se enriquece con un elemento muy especial.  Además, vuelven las tan apreciadas figuras coleccionables de cerámica, elaboradas con especial detalle y pintadas a mano en España, disponibles en seis diseños que incluyen a los Tres Reyes Magos, el Niño Jesús, la Virgen María y San José.

Otra opción tradicional es pastelería Ánfora, muy valorada por generaciones de guatemaltecos.

Estas son las mejores series del 2025 en streaming

El 2025 dejó series que marcaron conversación y elevaron el estándar de la televisión en streaming.

A estas se suma Conquistador Hotel, que ofrece roscas ideales para reuniones familiares o empresariales, así como Genba, con propuestas innovadoras, y Isopan, reconocida por su panadería artesanal.

