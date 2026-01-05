Lizbeth Rodríguez: Mensaje Enigmático tras Infidelidad

La influencer y creadora de contenido Lizbeth Rodríguez volvió a colocarse en el foco de las conversaciones digitales. Y es que al joven compartió un mensaje polémico en sus redes sociales que ha desatado especulaciones sobre un posible distanciamiento de su esposo, Baris Akkaya.
El mensaje, publicado en su cuenta de Instagram, ha generado un intenso debate entre sus seguidores, quienes ahora cuestionan el estado actual de su relación sentimental. En uno de los videos, Rodríguez aparece cantando mientras en la pantalla se lee un texto dirigido explícitamente.
"Para él que se fue con la cariñosa pelirroja, mamá de Mateito y todavía se graba", frase que encendió la polémica y dio pie a múltiples interpretaciones en redes sociales. La creadora de contenido, conocida por su larga trayectoria en plataformas digitales, no ha dado declaraciones oficiales para aclarar si la relación con Baris Akkaya ha sufrido una ruptura
Además del texto, Lizbeth compartió varios videos que aumentaron las sospechas de sus seguidores. En uno de ellos, se muestra quitándose el anillo de casada, lo que muchos interpretaron como una señal de que podría haber terminado el matrimonio con Akkaya.
Más de la situación de Lizbeth Rodríguez
Hasta el momento no se han presentado pruebas concretas ni confirmaciones por parte de ninguna de las dos partes. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Comentarios como "No me puedo creer que te fueran infiel... es increíble" y "Sea lo que sea, eres fuerte" dominaron las respuestas en redes sociales.
Baris Akkaya, esposo de Lizbeth Rodríguez, es un hombre de origen turco que ha mantenido un perfil bajo desde el inicio de su relación. La pareja contrajo matrimonio en 2024, en una ceremonia íntima realizada en Huixquilucan, Estado de México, a la que asistieron pocos invitados.
La boda llamó la atención por la discreción con la que se llevó a cabo, en contraste con la popularidad de Rodríguez en redes sociales.