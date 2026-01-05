 Lizbeth Rodríguez: Mensaje Enigmático tras Infidelidad
Farándula

Lizbeth Rodríguez en polémica: publica mensaje enigmático tras infidelidad de su esposo

Una publicación reciente de Lizbeth Rodríguez encendió las redes y abrió el debate sobre un posible quiebre en su relación.

Compartir:
Lizbeth Rodríguez,
Lizbeth Rodríguez / FOTO:

La influencer y creadora de contenido Lizbeth Rodríguez volvió a colocarse en el foco de las conversaciones digitales. Y es que al joven compartió un mensaje polémico en sus redes sociales que ha desatado especulaciones sobre un posible distanciamiento de su esposo, Baris Akkaya.

El mensaje, publicado en su cuenta de Instagram, ha generado un intenso debate entre sus seguidores, quienes ahora cuestionan el estado actual de su relación sentimental.  En uno de los videos, Rodríguez aparece cantando mientras en la pantalla se lee un texto dirigido explícitamente.

"Para él que se fue con la cariñosa pelirroja, mamá de Mateito y todavía se graba", frase que encendió la polémica y dio pie a múltiples interpretaciones en redes sociales. La creadora de contenido, conocida por su larga trayectoria en plataformas digitales, no ha dado declaraciones oficiales para aclarar si la relación con Baris Akkaya ha sufrido una ruptura

Además del texto, Lizbeth compartió varios videos que aumentaron las sospechas de sus seguidores.  En uno de ellos, se muestra quitándose el anillo de casada, lo que muchos interpretaron como una señal de que podría haber terminado el matrimonio con Akkaya.

Más de la situación de Lizbeth Rodríguez

Hasta el momento no se han presentado pruebas concretas ni confirmaciones por parte de ninguna de las dos partes. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Comentarios como "No me puedo creer que te fueran infiel... es increíble" y "Sea lo que sea, eres fuerte" dominaron las respuestas en redes sociales.

Baris Akkaya, esposo de Lizbeth Rodríguez, es un hombre de origen turco que ha mantenido un perfil bajo desde el inicio de su relación.  La pareja contrajo matrimonio en 2024, en una ceremonia íntima realizada en Huixquilucan, Estado de México, a la que asistieron pocos invitados.

Crisis en Venezuela impide a Leonardo DiCaprio asistir a importante evento

Un conflicto internacional fuera de Hollywood frustró la presencia de Leonardo DiCaprio en una de las galas de cine.

La boda llamó la atención por la discreción con la que se llevó a cabo, en contraste con la popularidad de Rodríguez en redes sociales.

En Portada

Caso Melisa Palacios: MP propone numerosos testigos y peritos como medios de pruebat
Nacionales

Caso Melisa Palacios: MP propone numerosos testigos y peritos como medios de prueba

01:07 PM, Ene 05
Municipal anuncia primeros movimientos para el Clausura 2026t
Deportes

Municipal anuncia primeros movimientos para el Clausura 2026

01:47 PM, Ene 05
Presidenta del CANG: Se necesitan profesionales de alto perfil éticot
Nacionales

Presidenta del CANG: "Se necesitan profesionales de alto perfil ético"

09:17 AM, Ene 05
Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva Yorkt
Internacionales

Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva York

11:45 AM, Ene 05

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpSeguridad vialVenezuela
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos