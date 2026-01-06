Fabiola Roudha: El Escotazo que Sorprendió a Todos

La cantante guatemalteca Fabiola Roudha volvió a sacudir las redes sociales tras el lanzamiento oficial de su nueva canción. Se trata de un intenso bolero que no pasó desapercibido ni por su propuesta musical ni por la poderosa imagen con la que decidió presentarlo ante su público.
La artista compartió un video promocional de su tema "Entre amigos y canciones", en el que aparece luciendo un vestido rojo de lentejuelas que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Aunque el lanzamiento marcó un nuevo paso en su carrera musical, gran parte de la atención se concentró en su pronunciado escote.
Y es que muchos de sus seguidores quedaron con la boca abierta y provocó una avalancha de reacciones en Instagram. El clip combina elegancia, sensualidad y dramatismo, elementos que acompañan a la perfección la esencia del bolero.
La elección del vestuario no fue casual: el rojo intenso refuerza la pasión del tema y la seguridad con la que Fabiola se muestra frente a la cámara. En cuestión de horas, la publicación se llenó de comentarios destacando tanto su belleza como su evolución artística, consolidándola como una de las voces femeninas más comentadas del momento.
Más de los nuevos proyectos de Fabiola Roudha
"Entre amigos y canciones" ya se encuentra disponible en plataformas digitales y ha sido bien recibido por sus fans, quienes resaltaron la fuerza interpretativa de la cantante y su capacidad para transmitir emociones profundas. El tema apuesta por un sonido clásico, pero con un toque contemporáneo, demostrando que Fabiola Roudha no teme explorar nuevos caminos musicales.
Actualmente, la cantante supera los 100 mil seguidores en Instagram, una comunidad que no deja de crecer y que acompaña cada uno de sus lanzamientos.
La interacción constante con su público ha sido clave para mantener su relevancia y generar expectativa alrededor de su carrera. Además del estreno de este bolero, la joven artista confirmó que ya tiene preparada más música para este 2026, adelantando que vendrán nuevos proyectos que seguirán mostrando su versatilidad y madurez artística.