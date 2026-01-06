2026 en el Cine: Terror, Drama y Comedia en la Cartelera

La cartelera cinematográfica de esta semana se renueva con estrenos que prometen atrapar al público con historias intensas, emotivas y divertidas. Desde una propuesta cargada de acción y misterio, hasta un drama basado en hechos reales, son las nuevas películas se perfilan como imperdibles para los amantes del cine.
Entre los títulos más comentados destacan La Bruja: La cacería, La infiltrada y Familia en renta.
- La Brujería: La cacería
Este estreno apuesta por una historia oscura y explosiva, donde la acción y lo sobrenatural se combinan de manera vertiginosa. La trama sigue a una joven que despierta sin recuerdos claros dentro de una instalación secreta, solo para descubrir que posee habilidades extraordinarias.
Pronto se convierte en el objetivo de una persecución implacable, mientras intenta descubrir su origen y el verdadero alcance de sus poderes. Con escenas cargadas de adrenalina y un ambiente inquietante, esta cinta es ideal para quienes buscan emociones fuertes y giros inesperados.
Más novedades en la cartelera
- La infiltrada
En un tono completamente distinto, este estreno presenta un thriller dramático basado en hechos reales. La historia se centra en una joven agente de policía que, con apenas 20 años, acepta una misión extremadamente peligrosa: infiltrarse durante años en una organización terrorista.
Bajo una identidad falsa, la protagonista deberá ganarse la confianza del grupo mientras vive bajo constante tensión, sacrificando su vida personal y enfrentándose al miedo permanente de ser descubierta.
La película destaca por su intensidad narrativa y por retratar el costo humano de una misión encubierta.
- Familia en renta
Para quienes prefieren una historia más ligera pero emotiva, llega esta comedia dramática ambientada en Japón. La cinta sigue a un actor extranjero que atraviesa una crisis personal y profesional, y que termina trabajando para una empresa que ofrece "familias temporales" a personas solitarias.
Lo que inicia como un simple empleo se transforma en una experiencia profunda, donde los vínculos creados comienzan a sentirse reales y cambian su forma de ver la vida, el afecto y la pertenencia.