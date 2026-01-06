 Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez: Romance Revelado
El actor Fernando Carrillo revela romance con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

Una confesión inesperada de Fernando Carrillo volvió a colocarlo en el centro de la atención mediática.

Fernando Carrillo / FOTO: Fernando Carrillo

El famoso actor venezolano Fernando Carrillo volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática. Y es que el actor aseguró públicamente que mantuvo un romance con Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta ejecutiva de Venezuela.

Las declaraciones, realizadas en una reciente entrevista, generaron una ola de reacciones tanto en el ámbito del espectáculo como en el político. Carrillo, recordado por su participación en exitosas telenovelas que lo convirtieron en uno de los galanes más populares de la televisión latinoamericana, sorprendió al revelar detalles de su vida personal que hasta ahora se mantenían fuera del foco público.

Según el actor, el vínculo con Rodríguez se dio años atrás, cuando ambos coincidieron en espacios sociales y profesionales, dando paso a una relación que describió como cercana. Aunque el intérprete evitó profundizar en fechas exactas o momentos específicos, sí dejó claro que se trató de una etapa importante en su vida, lo que fue suficiente para encender el debate en redes sociales.

Usuarios de distintas plataformas reaccionaron con sorpresa, escepticismo y curiosidad, convirtiendo el tema en tendencia en varios países de la región. La figura de Delcy Rodríguez, una de las mujeres más influyentes dentro del actual gobierno venezolano, añade un componente político que amplificó el impacto de las declaraciones.

Más del romance de Fernando Carrillo

Hasta el momento, la funcionaria no ha emitido comentarios públicos para confirmar o desmentir lo dicho por Carrillo, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Especialistas en comunicación y analistas de entretenimiento señalan que este tipo de revelaciones suelen generar un fuerte interés mediático cuando cruzan los límites entre la farándula y la política.

En este caso, la combinación de un actor conocido por su trayectoria artística y una alta funcionaria del Estado ha provocado una conversación que trasciende el ámbito del espectáculo.

Fernando Carrillo, quien en los últimos años ha sido una figura activa en redes sociales, aseguró que su intención no fue generar controversia, sino hablar con honestidad sobre su pasado.

