 Cierre de 3 restaurantes guatemaltecos
Tendencias

Tres restaurantes guatemaltecos anuncian su cierre tras años de servicio

La gastronomía guatemalteca atraviesa un momento de cambios luego de que tres restaurantes reconocidos anunciaran el cierre de sus operaciones.

Restaurantes, Restaurantes
Restaurantes / FOTO: Restaurantes

La escena gastronómica de Guatemala está atravesando un momento de cambios muy significativos.  En los últimos días, tres restaurantes ampliamente conocidos confirmaron el cierre de sus operaciones en distintas zonas del país.

Cabe destacar que la noticia fue dada a conocer directamente por sus fundadores y equipos a través de redes sociales. Los anuncios generaron reacciones inmediatas entre comensales, seguidores y amantes de la buena mesa, quienes expresaron nostalgia, apoyo y agradecimiento por las experiencias vividas.

Uno de los espacios que confirmó su cierre fue Ummo, un proyecto que se ganó un lugar especial entre los amantes de los sabores ahumados.  A través de sus plataformas digitales, el equipo compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a su comunidad.

"Todos han sido parte esencial de nuestro crecimiento, esperamos seguir aprendiendo para dar lo mejor y que nos sigan buscando para disfrutar de un buen ahumado", señalaron.

La publicación fue interpretada como una despedida cargada de gratitud y aprendizaje, destacando que el proyecto marcó una etapa importante para quienes estuvieron detrás del concepto.

Otros restaurantes que se despiden

Por su parte, el restaurante El Shukero anunció el cierre de su operación ubicada en la zona 1. En un mensaje directo y honesto, el emprendedor explicó que la decisión responde a la falta de tiempo y presencia para supervisar adecuadamente el negocio.

"Honestamente no tengo el tiempo y el compromiso de estar yo acá. Nunca estoy acá, no estoy para supervisar. Lo que menos quiero es arriesgar mi marca", compartió.  Otro de los cierres que llamó la atención fue el de Utz Appetit , que confirmó su salida de la zona 11.

La guatemalteca Kandy Ovalle rompe el silencio y confirma su ruptura con Joshua Aldana

Tras días de especulaciones en redes sociales, Kandy Ovalle decidió hablar con sinceridad sobre el fin de su relación.

En su mensaje, el equipo expresó que la decisión obedece a un proceso natural de cambio. "Las cosas siempre pasan por algo, no estábamos muy contentos en donde estábamos", indicaron, al tiempo que agradecieron profundamente a colaboradores, nuevos clientes y a todas las personas que los acompañaron durante años.

El mensaje cerró con palabras de fe y gratitud, reconociendo el respaldo recibido desde sus inicios.

