Kandy Ovalle confirma ruptura con Joshua Aldana

La generadora de contenido guatemalteca Kandy Ovalle decidió poner fin a las especulaciones y hablar abiertamente sobre su ruptura con Joshua Aldana. Fue durante un live realizado en su cuenta oficial de TikTok donde la influencer abordó el tema, confirmando que la relación llegó a su fin.
Durante la transmisión en vivo, Kandy Ovalle aclaró que, aunque ya no están juntos, no tiene intención de entrar en detalles ni generar polémica. Con un mensaje reflexivo, la creadora de contenido expresó que las personas llegan a la vida por diferentes razones y en distintos momentos.
"La vida te manda personas a tu vida, llegan por un momento y te hacen feliz por un momento, pero no están para quedarse", comentó ante cientos de seguidores que seguían atentos sus palabras. La influencer también dejó claro que no hablará mal de su expareja, aunque reconoció que existen situaciones que, como mujeres, no deben tolerarse.
Sin profundizar, señaló que la decisión fue tomada con madurez y respeto, dando a entender que el cierre del ciclo fue necesario para su bienestar personal. Este mensaje fue bien recibido por muchos de sus seguidores, quienes le enviaron muestras de apoyo y mensajes positivos durante el live.
La relación entre Kandy Ovalle y Joshua Aldana fue seguida de cerca por sus comunidades digitales, ya que ambos compartían momentos juntos y mostraban una conexión que muchos calificaban como estable y genuina. Sin embargo, todo indica que esta etapa llegó a su fin, marcando un nuevo comienzo para ambos creadores de contenido.
Por su parte, Joshua Aldana también ofreció breves declaraciones, en las que coincidió con la postura de Kandy Ovalle al asegurar que no hablará mal de la relación ni de su expareja.
Sus palabras apuntaron a mantener el respeto y la privacidad, evitando alimentar rumores o controversias innecesarias. Cabe destacar que hace apenas unos meses Kandy Ovalle tomó la decisión de mudarse nuevamente a Guatemala, luego de haber vivido varios años en Estados Unidos.