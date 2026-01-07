 Ashley Tisdale y las mamás famosas 'tóxicas' que sorprenden
Ashley Tisdale tiene de cabeza a Hollywood tras hablar de las mamás famosas "tóxicas"

La actriz reveló sus traumáticas experiencias en un grupo de maternidad, donde la toxicidad y la exclusión han llevado a rumores que vinculan a famosas como Hilary Duff y Mandy Moore.

Ashley Tisdale, Instagram
Ashley Tisdale / FOTO: Instagram

Ashley Tisdale generó un intenso debate en redes sociales tras publicar un post en su blog relatando su experiencia con un grupo de madres en el que se sintió marginada y excluida.

La actriz, conocida por High School Musical, abordó abiertamente cómo la dinámica de aquel grupo se tornó, según sus palabras, "tóxica".

Ashley Tisdale compartió que tras convertirse en madre buscaba crear lazos y por ello ingresó a un grupo de mamás. Al principio, consideró que pertenecía al entorno de apoyo que necesitaba, pero la experiencia se deterioró rápidamente.

Ella describió cómo comenzó a notar conversaciones negativas sobre otras integrantes cuando no estaban presentes y mensajes grupales a los que no todas accedían. 

Esto llevó a la aparición de líderes dentro del grupo y a situaciones de exclusión social poco sutiles.

"Después de ver varias fotos en redes sociales de reuniones a las que no fui invitada, sentí que nunca había formado parte realmente", admitió la actriz.

Decidió entonces dejar de participar. "Si un grupo de madres te hace sentir herida, agotada o excluida constantemente, no es el lugar para ti", sentenció en su post.

El relato no se quedó ahí: Ashley Tisdale también detalló que llegó a escribirle al grupo para expresar que no quería seguir participando por considerarlo infantil.

Respuestas

Si bien Ashley Tisdale nunca mencionó nombres, en internet comenzaron las especulaciones sobre las participantes del grupo, señalando especialmente a Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor.

La sospecha creció porque, tras la ruptura, Tisdale dejó de seguir a todas en Instagram, excepto a Mandy Moore que aún la sigue a ella.

Las redes sociales también pusieron el foco en la relación cercana entre Duff y Moore, recordando que Duff acogió a Moore y a su familia cuando perdieron su casa por los incendios de Los Angeles en 2025.

Matthew Koma, esposo de Hilary Duff, publicó el martes una historia satírica en Instagram que parecía apuntar directamente a Ashley Tisdale.

Compartió una historia de Instagram en la que aparecía él mismo editado con Photoshop sobre el cuerpo de Tisdale de su sesión de fotos Cut, recreando la imagen de ella sentada en un sofá blanco con un atuendo completamente negro y gafas de sol color rosa.

Encima de la imagen, colocó un titular simulado que decía: "Cuando eres la persona más sorda y obsesionada consigo misma del mundo, otras madres tienden a centrar su atención en sus hijos pequeños reales".

Un subtítulo seguía: 'Un grupo de mamás lo cuenta todo a través de los ojos de un padre'.

Foto embed
MAtthew Koma Ashley Tisdale - Instagram

