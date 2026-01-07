Engañan a mujer que creía tener relación con Brad Pitt

Por segunda vez en poco tiempo, el nombre de Brad Pitt vuelve a ser utilizado en un caso que mezcla ilusión, engaño y redes sociales. En esta ocasión, una mujer fue víctima de un supuesto romance virtual con alguien que se hacía pasar por el actor estadounidense, reavivando la alerta sobre estafas emocionales que utilizan la identidad de celebridades para manipular a sus víctimas.
El nuevo caso se suma a un episodio reciente ocurrido en Brasil, donde una mujer latina llegó a creer que se casaría con Brad Pitt y terminó esperando durante horas en un aeropuerto, situación que incluso requirió la intervención de la policía.
La nueva víctima del falso Brad Pitt
De acuerdo con información difundida en medios internacionales, la mujer mantuvo durante meses conversaciones constantes con un estafador que aseguraba ser Brad Pitt. A través de mensajes, llamadas y promesas de amor, el impostor logró convencerla de que mantenían una relación sentimental secreta.
El engaño se vino abajo cuando familiares y personas cercanas detectaron inconsistencias en la historia y alertaron a la mujer, quien finalmente comprendió que había sido manipulada. Aunque no se han revelado todos los detalles, el caso ha vuelto a poner sobre la mesa el fenómeno de las estafas románticas que utilizan la imagen de figuras públicas.
La mujer negó haber realizado algún tipo de transferencia monetaria en el marco de esa supuesta relación.
Un fenómeno cada vez más común
Expertos en seguridad digital advierten que este tipo de engaños son cada vez más frecuentes. Los estafadores suelen usar fotos, entrevistas y material público de celebridades para construir perfiles falsos creíbles, generando vínculos emocionales con sus víctimas antes de pedir dinero o favores.
Aunque en el caso de Brasil no se reportaron pérdidas económicas, otros antecedentes similares alrededor del mundo han terminado en graves daños financieros y emocionales.
Las autoridades recomiendan desconfiar de supuestos romances con figuras públicas, verificar identidades y evitar compartir información personal o realizar transferencias de dinero a personas conocidas únicamente por internet.
Mientras tanto, el nombre de Brad Pitt continúa siendo utilizado sin su consentimiento en estas historias, convirtiéndose en el rostro involuntario de una modalidad de engaño que sigue sumando víctimas.
Pérdida de mucho dinero
Este tipo de engaños no es nuevo y uno de los casos más graves ocurrió en Francia a inicios de 2025. Una mujer identificada como Anne, diseñadora de interiores de 53 años, perdió cerca de 850 mil dólares tras ser estafada por delincuentes que se hicieron pasar por Brad Pitt utilizando herramientas de inteligencia artificial.
Durante un año y medio, los impostores mantuvieron contacto constante con ella, convenciéndola de que sostenían una relación sentimental y solicitándole dinero bajo distintos pretextos.
La historia fue difundida por la cadena TF1, aunque el programa terminó siendo retirado debido a la ola de burlas y ataques que recibió la mujer en redes sociales. Anne aseguró públicamente que no fue ingenua, sino víctima de una manipulación sofisticada, y reconoció que decidió contar su historia para advertir que no es la única persona afectada por este tipo de estafas.
Un representante de Brad Pitt condenó lo ocurrido y señaló que es terrible que se abuse del vínculo emocional que los fans sienten con las celebridades. El caso generó gran polémica en Francia, incluso con comentarios irónicos de marcas y equipos deportivos, mientras se revelaba que la víctima habría sufrido un fuerte impacto emocional tras perder todos sus ahorros.
