Jackass: Nueva película confirmada para 2026

Vuelven las caídas, los golpes y las acrobacias más absurdas. Johnny Knoxville anunció oficialmente una nueva película de Jackass.

La irreverente y polémica franquicia Jackass está de vuelta. Johnny Knoxville confirmó el estreno de una nueva película para 2026, reviviendo una de las sagas más extremas y exitosas de la cultura pop de los años 2000. El anuncio fue realizado a través de redes sociales y rápidamente encendió la emoción de los fans que crecieron viendo al grupo someterse a bromas tan absurdas como peligrosas.

El actor y productor compartió el mensaje en su cuenta de Instagram, el cual también fue replicado por la cuenta oficial de Jackass y por Gorilla Flicks, la productora fundada por Jeff Tremaine, creador y director histórico de la franquicia. Aunque los detalles aún son limitados, la noticia confirma que el proyecto ya está en marcha bajo el respaldo de Paramount Pictures.

"Bueno, caray y diablos, empezamos el año con todo. Queríamos avisarles que Jackass está de regreso... Habrá más noticias, pero queríamos que lo supieran primero por nosotros", escribió Knoxville, provocando miles de reacciones en cuestión de minutos.

Un regreso 26 años después del inicio de Jackass

Jackass nació como un programa de televisión en MTV a principios de los años 2000 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La mezcla de humor absurdo, desafíos extremos y una actitud deliberadamente autodestructiva convirtió al elenco en íconos de la cultura juvenil de la época.

La serie dio el salto al cine con Jackass: The Movie en 2002, seguida de varias secuelas que consolidaron a la franquicia como un éxito comercial. La más reciente, Jackass Forever, se estrenó en 2022 y marcó el regreso del elenco original junto a una nueva generación de integrantes.

Jackass - Redes sociales

La nueva película llegará cuatro años después de esa entrega y aproximadamente 26 años después del debut televisivo del programa, reafirmando la vigencia de una fórmula que, pese al paso del tiempo, sigue despertando curiosidad y nostalgia.

¿Será Jackass 5?

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si la película llevará el título Jackass 5. Los detalles sobre la trama, el tono y el tipo de acrobacias que se presentarán permanecen bajo estricta reserva, aunque se espera que mantenga la esencia clásica de la saga: bromas extremas, dolor real y humor sin filtros.

La única participación confirmada hasta ahora es la de Johnny Knoxville. El resto del elenco no ha sido anunciado oficialmente, lo que ha generado especulación entre los seguidores sobre el posible regreso de figuras emblemáticas como Steve-O, Danger Ehren o Wee Man.

Elenco original y nuevas generaciones

En Jackass Forever, estrenada en 2022, el público volvió a ver a los miembros originales enfrentarse a desafíos tan arriesgados como siempre. Entre las escenas más recordadas estuvieron Knoxville siendo embestido por un toro, Danger Ehren cubierto de miel frente a un oso negro y Steve-O sometiéndose a ataques de abejas.

Esa película también introdujo a nuevos integrantes como Zach Holmes, Sean Poopies McInerney, Jasper Dolphin, Eric Manaka y Rachel Wolfson, quienes aportaron frescura a la franquicia y aseguraron su continuidad ante el evidente desgaste físico del elenco original.

De acuerdo con reportes especializados, todo indica que Bam Margera no formará parte de la nueva producción. El exintegrante fue apartado de la entrega anterior tras no cumplir con las condiciones contractuales relacionadas con su rehabilitación y consumo de sustancias.

Johnny Knoxville confirmó que la nueva película de Jackass llegará a los cines el próximo 26 de junio de 2026. Aunque aún faltan más de cinco meses para su estreno, el anuncio ya posiciona a la cinta como uno de los lanzamientos más comentados del año, especialmente entre los seguidores de la franquicia.

Con este regreso, Jackass demuestra que, pese a las lesiones, los años y las controversias, la saga sigue viva y lista para ofrecer una nueva dosis de caos, humor extremo y acrobacias que desafían toda lógica. El público, una vez más, será testigo de hasta dónde están dispuestos a llegar.

