 Jayro Bustamante: Convocatorias de Casting en Guatemala
Farándula

Jayro Bustamante abre convocatorias de castings para toda Guatemala

¡Buscando talentos en todo el país! Jayro Bustamante abre doble convocatoria de casting. En uno no es requisito contar con experiencia actoral, conoce los detalles.

Compartir:
Rita, de Jayro Bustamante,
Rita, de Jayro Bustamante / FOTO:

Bailarines y personas de todas las edades tienen una oportunidad única: Jayro Bustamante y La Casa de Producción abren dos castings a nivel nacional para formar parte de su próximo documental. El talento guatemalteco es el protagonista.

Más detalles

El reconocido cineasta guatemalteco Jayro Bustamante anunció la apertura de dos convocatorias de casting dirigidas a talentos de todo el país, con el objetivo de integrar a personas reales en su próximo proyecto documental.

A través de La Casa de Producción, la invitación está abierta tanto para bailarines profesionales como para personas sin experiencia actoral, reafirmando su interés por retratar historias auténticas y diversas de Guatemala.

Las convocatorias fueron difundidas en redes sociales oficiales y han generado gran interés entre artistas, creadores y público en general, al tratarse de un proyecto encabezado por uno de los directores más influyentes del cine centroamericano contemporáneo.

Casting para bailarines y bailarinas

La primera convocatoria está dirigida específicamente a bailarines y bailarinas entre los 20 y 45 años, con formación en danza clásica y/o danza contemporánea. De acuerdo con la información compartida por la productora, se requiere formación y experiencia comprobable, ya que los seleccionados formarán parte de las coreografías del documental.

Este casting está enfocado en personas que residan en la Ciudad de Guatemala. Sin embargo, quienes vivan fuera de la capital también pueden aplicar, siempre y cuando contemplen su traslado y estadía durante el periodo de ensayos y rodaje. La fecha límite para postularse es el domingo 11 de enero de 2026.

La convocatoria invita a que el movimiento corporal sea una herramienta narrativa dentro del proyecto, destacando la danza como un lenguaje capaz de contar historias profundas y humanas.

Casting abierto para personas de todo el país

La segunda convocatoria está dirigida a un público aún más amplio. En este caso, se buscan personas entre los 18 y 75 años, de todas las etnias y orígenes, provenientes de cualquiera de los 22 departamentos de Guatemala. No es requisito contar con experiencia actoral, aunque se valorará una buena presencia escénica y disposición para participar frente a cámara.

Este llamado refuerza el enfoque social del cine de Bustamante, quien ha construido su filmografía dando voz a sectores históricamente invisibilizados. La fecha límite para aplicar a este casting es el sábado 10 de enero de 2026.

Ambas convocatorias forman parte del mismo proyecto documental, escrito y dirigido por Jayro Bustamante, cuyo contenido aún se mantiene bajo reserva.

¿Quién es Jayro Bustamante?

Jayro Bustamante es uno de los cineastas guatemaltecos más reconocidos a nivel internacional. Su trabajo ha sido aclamado en festivales como Berlín, Cannes y San Sebastián.

Entre sus películas más destacadas se encuentran Ixcanul, La Llorona, Temblores y Rita, obras que abordan temas como la identidad indígena, la violencia histórica, la religión, la justicia y los derechos humanos.

Su cine se caracteriza por un fuerte compromiso social y por trabajar de la mano con comunidades reales, integrando actores no profesionales y experiencias auténticas que enriquecen la narrativa audiovisual.

La Casa de Producción y su apuesta por el cine social

La Casa de Producción es la productora fundada por Jayro Bustamante, desde donde se desarrollan proyectos cinematográficos, documentales y audiovisuales con una visión artística y social. La empresa se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para el cine independiente en Guatemala, impulsando talento local y producciones que trascienden fronteras.

A través de estas nuevas convocatorias, La Casa de Producción reafirma su compromiso con el talento guatemalteco, abriendo espacios reales de participación para artistas, bailarines y ciudadanos que desean contar su historia desde el cine.

Mira también:

@emisorasunidas897

Operativo para capturar a Maduro fue ensayado numerosas veces. . . #Dron #EEUU #Venezuela #Maduro

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Aeropuertos La Aurora y Mundo Maya adoptan nuevos equipos de escaneot
Nacionales

Aeropuertos La Aurora y Mundo Maya adoptan nuevos equipos de escaneo

10:55 AM, Ene 08
Datos históricos que dejó el Barcelona-Athletic Clubt
Deportes

Datos históricos que dejó el Barcelona-Athletic Club

10:27 AM, Ene 08
Juzgado aplaza audiencia de acusado de embestir a motorista en zona 9t
Nacionales

Juzgado aplaza audiencia de acusado de embestir a motorista en zona 9

10:09 AM, Ene 08
VIDEOS: Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer a manos del ICEt
Internacionales

VIDEOS: Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer a manos del ICE

12:00 PM, Ene 08

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos