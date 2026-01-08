Jayro Bustamante: Convocatorias de Casting en Guatemala

Bailarines y personas de todas las edades tienen una oportunidad única: Jayro Bustamante y La Casa de Producción abren dos castings a nivel nacional para formar parte de su próximo documental. El talento guatemalteco es el protagonista.
El reconocido cineasta guatemalteco Jayro Bustamante anunció la apertura de dos convocatorias de casting dirigidas a talentos de todo el país, con el objetivo de integrar a personas reales en su próximo proyecto documental.
A través de La Casa de Producción, la invitación está abierta tanto para bailarines profesionales como para personas sin experiencia actoral, reafirmando su interés por retratar historias auténticas y diversas de Guatemala.
Las convocatorias fueron difundidas en redes sociales oficiales y han generado gran interés entre artistas, creadores y público en general, al tratarse de un proyecto encabezado por uno de los directores más influyentes del cine centroamericano contemporáneo.
Casting para bailarines y bailarinas
La primera convocatoria está dirigida específicamente a bailarines y bailarinas entre los 20 y 45 años, con formación en danza clásica y/o danza contemporánea. De acuerdo con la información compartida por la productora, se requiere formación y experiencia comprobable, ya que los seleccionados formarán parte de las coreografías del documental.
Este casting está enfocado en personas que residan en la Ciudad de Guatemala. Sin embargo, quienes vivan fuera de la capital también pueden aplicar, siempre y cuando contemplen su traslado y estadía durante el periodo de ensayos y rodaje. La fecha límite para postularse es el domingo 11 de enero de 2026.
La convocatoria invita a que el movimiento corporal sea una herramienta narrativa dentro del proyecto, destacando la danza como un lenguaje capaz de contar historias profundas y humanas.
Casting abierto para personas de todo el país
La segunda convocatoria está dirigida a un público aún más amplio. En este caso, se buscan personas entre los 18 y 75 años, de todas las etnias y orígenes, provenientes de cualquiera de los 22 departamentos de Guatemala. No es requisito contar con experiencia actoral, aunque se valorará una buena presencia escénica y disposición para participar frente a cámara.
Este llamado refuerza el enfoque social del cine de Bustamante, quien ha construido su filmografía dando voz a sectores históricamente invisibilizados. La fecha límite para aplicar a este casting es el sábado 10 de enero de 2026.
Ambas convocatorias forman parte del mismo proyecto documental, escrito y dirigido por Jayro Bustamante, cuyo contenido aún se mantiene bajo reserva.
¿Quién es Jayro Bustamante?
Jayro Bustamante es uno de los cineastas guatemaltecos más reconocidos a nivel internacional. Su trabajo ha sido aclamado en festivales como Berlín, Cannes y San Sebastián.
Entre sus películas más destacadas se encuentran Ixcanul, La Llorona, Temblores y Rita, obras que abordan temas como la identidad indígena, la violencia histórica, la religión, la justicia y los derechos humanos.
Su cine se caracteriza por un fuerte compromiso social y por trabajar de la mano con comunidades reales, integrando actores no profesionales y experiencias auténticas que enriquecen la narrativa audiovisual.
La Casa de Producción y su apuesta por el cine social
La Casa de Producción es la productora fundada por Jayro Bustamante, desde donde se desarrollan proyectos cinematográficos, documentales y audiovisuales con una visión artística y social. La empresa se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para el cine independiente en Guatemala, impulsando talento local y producciones que trascienden fronteras.
A través de estas nuevas convocatorias, La Casa de Producción reafirma su compromiso con el talento guatemalteco, abriendo espacios reales de participación para artistas, bailarines y ciudadanos que desean contar su historia desde el cine.
