 Nominaciones SAG Awards 2026
Farándula

Revelan nominaciones de cine y televisión para los SAG Awards 2026, antesala de los Óscar

Los SAG Awards 2026 revelaron a los nominados en cine y televisión, confirmando una de las temporadas de premios más competitivas.

SAG Awards 2025, Instagram
SAG Awards 2025 / FOTO: Instagram

Los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, SAG Awards ahora conocidos oficialmente como Actor Awards 2026, dieron a conocer este miércoles sus nominados. La ceremonia virtual se realizó en Los Ángeles y marca el inicio de una de las temporadas más competitivas de galardones de la industria cinematográfica y televisiva.

La lista completa de candidatos contempla lo mejor del cine y la televisión del último año, con producciones que han capturado tanto la atención crítica como la del público global. La 32.ª edición de los Actor Awards, que se celebrará el 1 de marzo de 2026 en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles y será transmitida en vivo por Netflix, destaca una vez más la importancia de estos galardones como antesala de los Premios de la Academia.

En el terreno cinematográfico, la película Una batalla tras otra (One Battle After Another) se impuso como la producción con mayor número de nominaciones, obteniendo un récord de siete menciones, incluyendo Mejor Elenco.  Le siguen Sinners con cinco nominaciones, y otros largometrajes como Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme, todos incluidos entre los favoritos para la categoría principal de Mejor Reparto.

Entre los actores nominados en las categorías individuales destacan grandes nombres de la industria. En Mejor Actor Protagónico compiten Timothée Chalamet por su papel en Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Ethan Hawke en Blue Moon, Michael B. Jordan en Sinners y Jesse Plemons por Bugonia.

Más de los SAG Awards 

En la categoría femenina, interpretaciones de Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Chase Infiniti y Emma Stone figuran entre las principales candidatas. La televisión también tiene su cuota de reconocimiento. Series como The Studio, The White Lotus, Severance, Abbott Elementary y The Bear encabezaron las nominaciones en sus respectivas categorías de comedia y drama.

The Studio destacó con cinco postulaciones, mientras que Adolescencia y The White Lotus también se encuentran fuertemente representadas.

No deberías confiar en ellos: qué signos son capaces de traicionar a un amigo según la astrología

La astrología revela qué signos del zodiaco podrían mostrar un lado menos leal en la amistad.

Además de las categorías regulares, la gala honrará con el SAG-AFTRA Life Achievement Award al veterano actor Harrison Ford, celebrando su trayectoria y contribución al cine y la actuación.

