Kylie Jenner y Timothée Chalamet deslumbran en Golden Globes

La gala de los Golden Globes 2026 no solo celebró lo mejor del cine y la televisión, también volvió a confirmar cuál es la pareja más observada del momento en Hollywood. Kylie Jenner y Timothée Chalamet acapararon la atención durante la ceremonia realizada este domingo 11 de enero en el Beverly Hilton de Beverly Hills, dejando claro que su relación atraviesa uno de sus momentos más sólidos y visibles.
Aunque Timothée Chalamet desfiló solo por la alfombra roja, Kylie Jenner se unió a él una vez iniciada la premiación, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche. La empresaria y figura mediática no pasó desapercibida y volvió a imponer tendencia con un atuendo que destacó por su sensualidad y elegancia.
Un vestido plateado que robó miradas
Antes de la ceremonia, Kylie Jenner compartió en sus redes sociales un adelanto de su look para la noche. La fundadora de Kylie Cosmetics apostó por un vestido plateado ajustado, de tirantes finos, que resaltó su figura y confirmó su estatus como uno de los grandes referentes de estilo en las alfombras rojas.
El diseño, de acabado brillante y corte ceñido, combinó glamour clásico con un aire provocativo, fiel al sello personal de Jenner.
Aunque no caminó junto a Chalamet frente a las cámaras, su llegada al interior del recinto no pasó inadvertida. Ambos fueron captados sentados juntos durante el monólogo de la anfitriona Nikki Glaser, intercambiando sonrisas y gestos cómplices.
Timothée Chalamet, elegancia discreta en solitario
Timothée Chalamet, de 30 años, optó por un conjunto completamente negro para la alfombra roja, manteniendo una estética sobria y elegante. El actor posó solo ante los fotógrafos, una decisión que ya se ha vuelto habitual en sus apariciones públicas con Jenner y que, lejos de generar dudas, parece responder a una estrategia cuidadosamente acordada por la pareja.
Una vez dentro de la ceremonia, la presencia de Kylie a su lado disipó cualquier especulación y reafirmó que, aunque reservados, ambos disfrutan compartir momentos clave de sus respectivas carreras.
Una pareja que consolida su relación en eventos clave
La aparición conjunta en los Golden Globes 2026 se dio apenas una semana después de que Kylie Jenner y Timothée Chalamet asistieran a los Critics Choice Awards. En aquella ocasión tampoco desfilaron juntos por la alfombra roja, pero fueron vistos entre bastidores, tomados de la mano, mientras ingresaban a la ceremonia. Él lucía un traje azul de rayas diplomáticas y ella un elegante vestido negro.
El romance entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet fue confirmado en abril de 2023 y, desde entonces, han sido vistos juntos en algunos de los eventos más exclusivos del mundo del entretenimiento. Su debut público ocurrió en septiembre de ese año, con apariciones en el concierto de cumpleaños de Beyoncé, la Semana de la Moda de Nueva York, el US Open y la Semana de la Moda de París.
En mayo de 2025, la pareja hizo su primera aparición oficial en una alfombra roja durante los premios David Di Donatello en Roma, coordinando atuendos negros y consolidando su imagen como una de las duplas más influyentes del momento.
Aunque ambos han sido discretos al hablar de su relación, Chalamet no ha ocultado su apoyo a los nuevos proyectos de Jenner, incluyendo su debut cinematográfico en una película de A24 titulada The Moment, donde compartirá créditos con Charli XCX y otras figuras destacadas.
Con cada aparición, Kylie Jenner y Timothée Chalamet refuerzan su posición como la pareja del momento, combinando éxito profesional, estilo y una complicidad que sigue captando la atención del público y de la industria del entretenimiento.
