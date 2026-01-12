Hailey Bieber Impacta en Redes con Fotos de Lencería

Hailey Bieber volvió a acaparar el centro de atención al protagonizar una campaña que está dando que hablar en el mundo de la moda.
La reconocida modelo y empresaria se unió a Victoria’s Secret para una nueva serie de fotografías y videos donde despliega toda su seguridad y audacia, marcando un momento clave para la marca y el sector.
En las imágenes, Hailey Bieber destaca por su estilo y carisma únicos. Victoria’s Secret apostó fuerte por esta colaboración buscando refrescar su imagen y acercarse a un público más joven y diverso.
Las instantáneas muestran a Hailey Bieber vistiendo las nuevas colecciones de lencería en escenarios cuidadosamente diseñados, con una producción visual de alto impacto que apunta a la sofisticación y la autenticidad.
Esta campaña con la modelo representa un cambio estratégico para Victoria’s Secret. La marca se esfuerza por dejar atrás los clichés que la caracterizaron durante años para abrazar una estética más inclusiva y representativa.
Las fotos en tonos cálidos y poses dinámicas buscan transmitir fuerza, libertad y confianza en uno mismo.
Así fue el homenaje a Gisele Bündchen
Como una sorpresa adelantada al Día de los Enamorados, Hailey Bieber sorprendió al unirse a Victoria’s Secret para su nueva campaña.
En el video podemos ver a Hailey Bieber sentada dentro de un cajón de madera, luciendo un set de ropa interior en color rosa claro con estampado polka dot. Mientras la cámara se acerca, ella comienza a pintarse las uñas de los pies despreocupadamente.
Esta campaña publicitaria al momento transportó a la audiencia a otra de las grandes campañas de la firma de lencería femenina.
Hace más de dos décadas, en el año 2000, Gisele Bündchen fue la protagonista de la campaña titulada "Think Pink", donde también podíamos verla sentada dentro de un cajón mientras se pinta las uñas.
En redes sociales no tardaron en notar estas similitudes y comenzar a hacer comparativas entre ambas, mostrando que Hailey podría estar siguiendo los pasos de la modelo brasileña.