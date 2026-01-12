 Exactor de Disney, Matt Prokop, arrestado por pornografía infantil
Farándula

Matt Prokop, actor de "High School Musical 3", arrestado por pornografía infantil

Anteriormente, fue acusado de abuso por varias de sus exparejas, entre ellas la actriz Sarah Hyland

Matt Prokop arrestado pornografía infantil, Instagram
Matt Prokop arrestado pornografía infantil / FOTO: Instagram

Matt Prokop, conocido por su papel en "High School Musical 3", permanece detenido en Texas a raíz de una grave acusación de posesión de pornografía infantil.

Las autoridades locales lo arrestaron el pasado 24 de diciembre de 2025 y lo mantienen bajo custodia en la cárcel del condado de Victoria.

Este delito, tipificado como de segundo grado, podría acarrear una sentencia severa si el proceso judicial confirma las imputaciones en su contra.

Además del cargo principal relacionado con material ilegal, Matt Prokop enfrenta otros cuatro cargos menos graves, entre ellos violación de una orden de protección, evasión de arresto y resistencia a la autoridad.

Los funcionarios del condado aseguraron que el actor continúa en prisión y no tiene derecho a fianza, lo que resalta la gravedad de la situación.

Una carrera marcada por la controversia

El contexto de este caso ha causado un fuerte impacto mediático, sobre todo porque Matt Prokop tuvo una trayectoria vinculada a producciones para el público infantil y juvenil dentro del universo Disney.

Matt Prokop - Instagram

Se hizo famoso tras interpretar a Jimmie Zara, uno de los integrantes del equipo de baloncesto en "High School Musical 3", y sumó apariciones en series populares como "Hannah Montana" junto a Miley Cyrus y "Geek Charming" con Sarah Hyland.

Su carrera perdió impulso mucho antes del reciente escándalo judicial. En 2014, Matt Prokop estuvo envuelto en una polémica cuando Sarah Hyland, actriz de "Modern Family" y expareja suya, lo denunció por incidentes de abuso verbal y físico durante su relación de cinco años.

Los documentos judiciales revelan que Hyland acusó a Prokop de empujarla contra un automóvil y estrangularla durante una discusión. Tras la ruptura, también la amenazó con dañar a su mascota y quemar su casa. La actriz obtuvo finalmente una orden de alejamiento que obligó a Prokop a mantenerse lejos de ella durante tres años.

En declaraciones públicas hechas más de una década después, Hyland expresó el profundo impacto que estos acontecimientos tuvieron en su vida: 

"No sé si esa parte de cualquier mujer puede sanar del todo. Es algo que deja una cicatriz en el alma". En 2024, recibió un reconocimiento por compartir su testimonio en un acto de Variety y agradeció el apoyo de su colega Julie Bowen, quien ayudó y acompañó a Hyland en el proceso de separación de Prokop.

Emisoras  Escúchanos