Censura de Snoop Dogg en los Golden Globes: ¿por qué?

La ceremonia de los Golden Globes 2026 no solo estuvo marcada por premios, discursos emotivos y glamour en la alfombra roja, sino también por un momento inesperado que rápidamente se volvió viral. El rapero Snoop Dogg fue censurado brevemente durante la transmisión en vivo luego de admitir abiertamente que se encontraba drogado mientras presentaba una de las categorías, provocando risas entre los asistentes y una ola de reacciones en redes sociales.
El incidente ocurrió durante la gala celebrada este domingo 11 de enero en el Beverly Hilton de Beverly Hills, evento que fue conducido por segundo año consecutivo por la actriz y comediante Nikki Glaser. Aunque varios famosos participaron como presentadores, fue Snoop Dogg quien terminó robándose la atención del público.
Un momento inesperado sobre el escenario
Snoop Dogg subió al escenario para presentar al ganador de la categoría Mejor podcast, premio que finalmente se llevó Amy Poehler por Good Hang with Amy Poehler. Fiel a su estilo relajado y humor irreverente, el rapero comenzó su participación con bromas que hicieron reír a los asistentes.
Sin embargo, el momento que desató la polémica ocurrió cuando, entre risas, Snoop Dogg confesó que se encontraba bajo los efectos de la marihuana. La expresión utilizada por el artista fue parcialmente censurada durante la transmisión televisiva, dejando algunos segundos de silencio y un evidente corte de audio que no pasó desapercibido para la audiencia.
Aunque la frase fue eliminada de la emisión oficial, el fragmento completo comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.
¿Qué dijo Snoop Dogg y por qué fue censurado?
De acuerdo con los videos que se difundieron en plataformas digitales, Snoop Dogg bromeó sobre el largo tiempo que tuvo que esperar tras bambalinas antes de salir al escenario, señalando que esa espera influyó en su estado.
"Estoy tan drogado como un hijo de pu** ahora mismo. ¡Me tuvieron esperando demasiado tiempo!", dijo el rapero ante el público, provocando risas generalizadas entre los asistentes.
La frase, por su lenguaje explícito y la admisión directa del consumo de drogas, fue motivo suficiente para que la producción decidiera censurar el audio durante algunos segundos, cumpliendo con los lineamientos de transmisión televisiva en vivo.
Reacciones del público y de las redes sociales
Lejos de generar indignación, el momento fue recibido con humor tanto dentro del recinto como en redes sociales. Muchos usuarios celebraron la honestidad y el estilo inconfundible de Snoop Dogg, señalando que su comentario fue uno de los instantes más auténticos y divertidos de la ceremonia.
Snoop Dogg, cuyo nombre real es Calvin Cordozar Broadus Jr., es uno de los raperos más influyentes de la historia del hip hop. Con una carrera que comenzó en los años noventa, se ha consolidado no solo como músico, sino también como empresario, actor, productor y personalidad televisiva.
A lo largo de los años, Snoop ha sido abierto sobre su consumo de marihuana, convirtiéndose en uno de los mayores defensores de su uso recreativo y medicinal. Incluso ha construido parte de su marca personal alrededor de esta imagen relajada y provocadora, lo que ha hecho que muchos consideren su comentario en los Golden Globes como algo completamente acorde a su personaje público.
