Premio Lo Nuestro 2026: Fecha, Lugar y Horario Confirmados

La música latina vuelve a vestirse de gala con la llegada de Premio Lo Nuestro 2026, una de las ceremonias más importantes del calendario musical en español. A tan solo unas semanas de haber iniciado el año, se dio a conocer la lista completa de nominados para la edición número 38 del evento, confirmando a los artistas que han marcado el ritmo de la industria durante los últimos meses.
La ceremonia de premiación se celebrará el próximo 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami, Florida, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad. El evento será transmitido a partir de las 18 horas en Univision, UNIMÁS y Galavisión en Estados Unidos. Para el público de América Latina, la gala estará disponible mediante la plataforma de streaming ViX.
Una gala que celebra identidad y raíces
Bajo el lema "Honrando lo que somos", Premio Lo Nuestro 2026 busca resaltar la fuerza cultural de la música latina y su capacidad de unir generaciones, géneros y países. En esta edición, las nominaciones abarcan 44 categorías que reconocen lo mejor del pop, urbano, tropical, música mexicana, cristiana y fusiones contemporáneas.
La diversidad de estilos y propuestas confirma el momento de expansión que vive la música latina a nivel global, con artistas que no solo dominan las listas de popularidad, sino que también llenan estadios y encabezan giras internacionales.
Bad Bunny lidera las nominaciones
El gran protagonista de esta edición es Bad Bunny, quien encabeza la lista de nominados y se perfila como uno de los favoritos de la noche. El artista puertorriqueño comparte el liderazgo en número de nominaciones con Carín León, Rauw Alejandro y Myke Towers, todos con diez menciones cada uno.
Muy cerca se encuentran Karol G, Beéle y Fuerza Regida, con ocho nominaciones, mientras que Xavi suma siete.
Figuras consolidadas como Shakira, Alejandro Fernández, Maluma, J Balvin, Morat y Elena Rose aparecen en seis categorías, confirmando su vigencia en la escena musical.
Las categorías generales más esperadas
Entre las categorías más relevantes de la noche destaca Artista del Año, donde compiten nombres como Bad Bunny, Karol G, Shakira, Maluma, Carín León, Rauw Alejandro y Romeo Santos.
En la categoría Álbum del Año, producciones de artistas como Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, Carín León y Alejandro Sanz figuran entre las más destacadas, mostrando el peso que siguen teniendo los proyectos discográficos completos en una era dominada por los sencillos.
El género urbano vuelve a ocupar un lugar central en Premio Lo Nuestro 2026, con categorías que reconocen a los artistas masculinos y femeninos más influyentes, así como colaboraciones y canciones que marcaron tendencia. Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, Myke Towers, Feid y Anitta encabezan varias de estas ternas.
Por su parte, la música mexicana mantiene una presencia sólida con artistas como Alejandro Fernández, Carín León, Christian Nodal, Pepe Aguilar, Yuridia y Grupo Firme, quienes compiten en categorías que abarcan banda, mariachi, norteño, fusiones y álbumes del año. Este crecimiento refleja el alcance internacional que el regional mexicano ha logrado en los últimos años.
Votaciones abiertas al público
Como es tradición, el público tendrá un papel clave en la elección de los ganadores. Las votaciones ya se encuentran abiertas y estarán disponibles hasta el 26 de enero a través del sitio oficial de Premio Lo Nuestro.
Los fans podrán apoyar a sus artistas favoritos y participar activamente en una de las premiaciones más seguidas de la música latina.
