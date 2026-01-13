 Mattel lanza nueva Barbie que celebra la diversidad del autismo
Farándula

Mattel presenta una nueva Barbie que muestra la diversidad del autismo

La muñeca incluye varios accesorios como unos auriculares con cancelación de ruido, un "fidget spinner" y una tableta de comunicación.

Barbie, Instagram
Barbie / FOTO: Instagram

Mattel incorporó una Barbie autista a su línea Fashionistas, consolidando su compromiso con la inclusión y representación de la diversidad. 

Este lanzamiento busca reflejar distintas maneras en que las personas autistas pueden experimentar el entorno, resultado de un proceso de desarrollo de más de 18 meses, en colaboración con la Red de Autodefensa Autista.

Mattel indicó que la muñeca se encuentra disponible en su tienda virtual y en Target, y estará en Walmart a partir de marzo, con un precio sugerido de 11.87 dólares.

El desarrollo de esta Barbie presentó retos importantes debido a la amplia variedad de manifestaciones del autismo. Noor Pervez, gerente de participación comunitaria de la Red de Autodefensa Autista, explicó que el autismo abarca muchos comportamientos y grados de dificultad, la mayoría de los cuales no se perciben de inmediato.

Los ojos de la muñeca se inclinan levemente, simbolizando la tendencia de algunas personas autistas a evitar el contacto visual directo.

Además, la Barbie integra codos y muñecas articulados, lo que facilita reproducir movimientos repetitivos y gestos característicos, como aletear las manos, comportamientos comunes para procesar información sensorial o manifestar emociones.

Otro aspecto relevante fue el vestuario. El equipo sopesó la posibilidad de prendas ajustadas o sueltas, dado que la sensibilidad al tacto varía entre personas autistas. Finalmente optaron por un vestido tipo línea A, de mangas cortas y falda fluida, que ofrece menor contacto con la piel, y la muñeca lleva zapatos planos para favorecer estabilidad y libertad de movimiento.

Accesorios 

Cada Barbie autista incluye un set de accesorios cuidadosamente seleccionados:

  • Spinner o juguete antiestrés rosado
  • Auriculares con cancelación de ruido
  • Tableta rosa inspirada en dispositivos de comunicación asistida

Estos elementos buscan reflejar recursos que muchas personas autistas utilizan para sobrellevar la sobrecarga sensorial o comunicarse de manera más efectiva.

La creación de la Barbie autista permitió a Mattel diseñar una muñeca con rasgos faciales inspirados en trabajadoras de la compañía en la India, incorporando así tableros creativos que representan mujeres de ese origen y dándole visibilidad a un sector habitualmente subrepresentado en la comunidad autista global.

Barbie autista - Instagram

Desde 2023, Mattel ha robustecido su catálogo de muñecas inclusivas:

  • Barbie con Síndrome de Down
  • Barbie que representa a personas con diabetes tipo uno
  • Barbie y Ken con pierna protésica
  • Barbie con auriculares para sordera
  • Modelos altos, bajos, curvilíneos y con variados tonos de piel y cabello

