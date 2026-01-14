 Filtran tráiler de Euphoria: Rosalía como pole dancer
Farándula

El tráiler filtrado de Euphoria desata la locura por la aparición de Rosalía como pole dancer

Un tráiler filtrado de la tercera temporada de Euphoria ha causado furor en redes sociales tras revelar la inesperada participación de Rosalía.

Compartir:
Rosalía, Rosalía
Rosalía / FOTO: Rosalía

El tráiler filtrado de la tercera temporada de Euphoria ha incendiado las redes y disparado expectativas entre los fans de la serie. Todos quedaron sorprendidos por la sorprendente aparición de Rosalía como pole dancer en un club nocturno.

Esta breve pero impactante escena ha generado un debate intenso en plataformas digitales y amplifica la anticipación por el regreso de una de las ficciones más comentadas del momento. Desde antes de su estreno oficial, el avance que circula masivamente muestra a la artista catalana protagonizando una coreografía alrededor de una barra, con un accesorio llamativo en el cuello que ya ha desatado teorías entre la comunidad de seguidores.

A pesar de lo breve de su aparición, muchos consideran que su personaje podría tener mayor relevancia dentro del universo narrativo o, por lo menos, servir como un punto de tensión adicional en la trama adulta que propone esta nueva entrega. La temporada 3 de Euphoria se aleja del enfoque estrictamente adolescente para adentrarse en los desafíos que enfrentan los protagonistas años después de graduarse del instituto.

En el tráiler, la historia de Rue (interpretada por Zendaya) se presenta más oscura, marcada por una espiral autodestructiva relacionada con el tráfico de drogas que la pone en conflicto con bandas peligrosas.

Más polémicas de Euphoria

Otros personajes presentan giros dramáticos: Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, parece sumergirse en la creación de contenido para adultos. Lo anterior ha generado comentarios sobre la representación de las mujeres en series contemporáneas.

Mientras que Nate, encarnado por Jacob Elordi, aparece intentando ajustarse a una vida más estable mediante trabajos comunes, aunque sin éxito aparente.

¡Insólito! Locutora guatemalteca viaja en avión acompañada de sus 7 gatos

La escena parecía salida de una película: siete gatos, una locutora guatemalteca y un vuelo rumbo a México que se volvió viral.

Las imágenes filtradas también revelan que Maddy y Jules podrían consolidar una dinámica más estrecha, lo que añade una capa extra de intriga entre los fans que siguen sus arcos emocionales desde temporadas anteriores. Además del impacto de Rosalía, las primeras reacciones en redes sociales reflejan posturas polarizadas.

En Portada

Capturan a exvicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapánt
Nacionales

Capturan a exvicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán

03:15 PM, Ene 14
¡Fracaso merengue! Real Madrid eliminado en la Copa del Reyt
Deportes

¡Fracaso merengue! Real Madrid eliminado en la Copa del Rey

04:01 PM, Ene 14
Cancillería se pronuncia por la suspensión indefinida de visas de inmigrante por parte de EE. UU. t
Nacionales

Cancillería se pronuncia por la suspensión indefinida de visas de inmigrante por parte de EE. UU.

05:14 PM, Ene 14
Chaves y Bukele ponen primera piedra de megacárcel en Costa Rica para reos más violentost
Internacionales

Chaves y Bukele ponen primera piedra de megacárcel en Costa Rica para reos más violentos

03:50 PM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos