Filtran tráiler de Euphoria: Rosalía como pole dancer

El tráiler filtrado de la tercera temporada de Euphoria ha incendiado las redes y disparado expectativas entre los fans de la serie. Todos quedaron sorprendidos por la sorprendente aparición de Rosalía como pole dancer en un club nocturno.
Esta breve pero impactante escena ha generado un debate intenso en plataformas digitales y amplifica la anticipación por el regreso de una de las ficciones más comentadas del momento. Desde antes de su estreno oficial, el avance que circula masivamente muestra a la artista catalana protagonizando una coreografía alrededor de una barra, con un accesorio llamativo en el cuello que ya ha desatado teorías entre la comunidad de seguidores.
A pesar de lo breve de su aparición, muchos consideran que su personaje podría tener mayor relevancia dentro del universo narrativo o, por lo menos, servir como un punto de tensión adicional en la trama adulta que propone esta nueva entrega. La temporada 3 de Euphoria se aleja del enfoque estrictamente adolescente para adentrarse en los desafíos que enfrentan los protagonistas años después de graduarse del instituto.
En el tráiler, la historia de Rue (interpretada por Zendaya) se presenta más oscura, marcada por una espiral autodestructiva relacionada con el tráfico de drogas que la pone en conflicto con bandas peligrosas.
Más polémicas de Euphoria
Otros personajes presentan giros dramáticos: Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, parece sumergirse en la creación de contenido para adultos. Lo anterior ha generado comentarios sobre la representación de las mujeres en series contemporáneas.
Mientras que Nate, encarnado por Jacob Elordi, aparece intentando ajustarse a una vida más estable mediante trabajos comunes, aunque sin éxito aparente.
Las imágenes filtradas también revelan que Maddy y Jules podrían consolidar una dinámica más estrecha, lo que añade una capa extra de intriga entre los fans que siguen sus arcos emocionales desde temporadas anteriores. Además del impacto de Rosalía, las primeras reacciones en redes sociales reflejan posturas polarizadas.