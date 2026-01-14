 Kenia Os sorprende a fans con fotos en lencería y tatuaje
Farándula

Kenia Os pone de cabeza a sus fans tras sus fotos en lencería dejando ver íntimo tatuaje

La cantante mexicana sacude las redes con sus sexys fotos y la confirmación de su regreso musical con Belladona.

Kenia Os, Instagram
Kenia Os / FOTO: Instagram

Kenia Os sorprendió a millones de seguidores al compartir en redes sociales unas imágenes poco habituales, en las que luce un lencería tipo body en tono rosa acompañado de un pants rojo, mostrando su figura y un tatuaje en el glúteo que casi nadie conocía.

Esta publicación inusual en su cuenta oficial de Instagram causó gran revuelo entre fanáticos y generó múltiples teorías sobre el significado de la escueta descripción: "home".

Kenia Os, reconocida como una de las figuras más influyentes del pop latino actual, inició 2026 con el pie derecho al anunciar su regreso a la música tras un periodo de silencio mediático.

Su experiencia manejando campañas digitales le permitió conectar rápidamente con su audiencia y revitalizar su presencia en la industria.

Las fotos generaron aún más conversación cuando Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma y actual pareja de Kenia Os, intervino con comentarios llamativos. 

"Mi novia chula hermosa bella con su nuevo look" y "Ve nomás", escribió atrayendo miles de reacciones.

Los fans no tardaron en reaccionar, destacando la dinámica entre la pareja y dejando mensajes como: "estaba esperando tu comentario, te tardas", "ya se me estaba haciendo raro que los primeros comentarios no fueran tuyos" o "el más obsesionado con su mujer". 

Foto embed
Kenia Os - Instagram

Nuevo sencillo y regreso a los escenarios

Además de su actividad en redes sociales, Kenia Os confirmó el lanzamiento de nueva música para este año.

A través de una historia en su perfil, anunció que su próximo sencillo llevará el nombre "Belladona", el cual estará disponible en plataformas de streaming el 15 de enero.

La noticia entusiasmó a sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la temática del tema.

La artista también mostró el arte oficial del sencillo, que evidencia una estética visual renovada y marca una evolución respecto a sus producciones anteriores.

El título, asociado históricamente con una planta de doble filo por su uso cosmético y su toxicidad, ha despertado diversas teorías entre fanáticos. Muchos apuntan a que la canción podría abordar temas como la seducción, el empoderamiento femenino o el peligro

