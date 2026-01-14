Arresto de Alfredo Adame por Violación de Medidas Cautelares

Un juez de la Ciudad de México dictó una orden de 30 horas de arresto administrativo contra Alfredo Adame debido a que el actor siguió hablando de su expareja, Magaly Chávez, en público, desobedeciendo una prohibición judicial vigente.
Las autoridades ya fueron notificadas para hacer que se cumpla esta sanción en las próximas horas.
La medida surge tras la denuncia presentada por Magaly Chávez en 2023, donde acusó a Alfredo Adame de causarle daño moral y de ejercer presunta violencia de género, después de que él hiciera declaraciones públicas relativas a su identidad de género.
El proceso legal avanzó hasta que el juez implementó medidas cautelares, entre ellas la prohibición estricta para que él mencionara a Chávez tanto en entrevistas como en redes sociales o cualquier aparición pública, incluyendo también la restricción de dirigirse a ella, de forma directa o indirecta.
La defensa de Chávez presentó material reciente que, según afirmaron, comprobaba que Alfredo Adame reincidió en violar las restricciones judiciales en diversas ocasiones, incluso durante entrevistas y su participación en reality shows.
En la audiencia celebrada el 12 de enero pasado, el juez de control César Augusto Mendoza Salazar revisó las pruebas y determinó sancionar al actor con 30 horas de arresto administrativo debido al desacato reiterado a las medidas de protección.
¿Qué significa el arresto administrativo?
El arresto administrativo es una sanción temporal ordenada por una autoridad local y no constituye una prisión formal dentro del penal, pero implica que Alfredeo Adame quedará detenido temporalmente bajo custodia de las autoridades capitalinas.
Según advirtió la propia Magaly Chávez a través de un comunicado en sus redes sociales, este arresto administrativo es una advertencia: si vuelve a violar las restricciones podría enfrentar consecuencias penales más severas. Además, Chávez confirmó que las autoridades ya han sido notificadas y se espera que la orden se ejecute pronto.
El escándalo legal se suma a una serie de polémicas protagonizadas por Adame en las últimas semanas:
- Adame admitió públicamente que recibió millones de pesos en patrocinios no declarados tras participar en realities.
- El actor anunció supuestos nuevos contratos para programas en España y Colombia.
- Emitió declaraciones en contra de varios colegas del medio artístico.
- Mantuvo enfrentamientos mediáticos y familiares.
Estos hechos lo mantuvieron como tendencia en redes sociales durante enero.