Empire Music Festival 2026: Line Up y Fechas Confirmadas

El Empire Music Festival calienta motores y marca oficialmente el inicio de la cuenta regresiva para una nueva edición que promete hacer historia.
Este miércoles se dio a conocer el line up completo del Empire Music Festival 2026, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de mayo en Guatemala, consolidándose una vez más como uno de los eventos musicales más importantes de Centroamérica.
Bajo el concepto "Capítulo 11: El Jardín vuelve a abrir su portal", el festival reunirá a decenas de artistas nacionales e internacionales de distintos géneros, desde electrónica y pop hasta regional mexicano, urbano y música alternativa. La revelación del cartel generó una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron la diversidad y el peso de los nombres anunciados.
El line up confirmado
Entre los artistas estelares que encabezan esta edición destacan DJ Snake, uno de los DJs y productores más influyentes de la escena electrónica global; Galantis, dúo sueco reconocido por sus éxitos dance-pop; Illenium, referente del melodic bass; y Cloonee, figura clave del house contemporáneo.
El talento latino también tiene un papel protagónico con la participación de Myke Towers, una de las voces más importantes del urbano actual; Grupo Frontera, fenómeno del regional mexicano; Kapo; Alexis y Fido; y Víctor Mendivil.
A ellos se suman proyectos como Amelie Lens, Subtronics, Adam Sellouk, Script, Bolo, Caloncho, Chellina Manuhutu, Devault, Dom Dolla, Dombresky, Layton Giordani, Mortem, San Pacho, Trace y muchos más.
El cartel también incluye una sólida representación de artistas guatemaltecos y regionales, reafirmando el compromiso del Empire Music Festival con el talento local y emergente.
¿Qué es el Empire Music Festival?
El Empire Music Festival es un evento anual que se realiza en Guatemala y que, a lo largo de los años, se ha convertido en un referente cultural y musical de la región. Más allá de los conciertos, el festival es conocido por su propuesta visual, escenarios temáticos, experiencias inmersivas y una producción de alto nivel que atrae a asistentes de distintos países.
Cada edición se desarrolla como un "capítulo", con una narrativa propia que combina música, arte y fantasía, lo que ha permitido que el Empire se distinga de otros festivales y construya una identidad sólida entre su comunidad.
Fecha y sede del festival
La edición 2026 del Empire Music Festival se llevará a cabo los días viernes 1 y sábado 2 de mayo. Como en años anteriores, el evento tendrá lugar en el kilómetro 37.5 de la Carretera a El Salvador (Finca El Jocotillo), una ubicación ya emblemática para el festival y que cuenta con amplios espacios para escenarios, zonas de descanso y áreas de experiencia. Entradas a la venta en Eticket.
Con un line up diverso, una producción de gran escala y dos días cargados de música, el Empire Music Festival 2026 se perfila como uno de los eventos imperdibles del año en Guatemala, reafirmando su lugar como punto de encuentro para miles de amantes de la música y la cultura festivalera.
Mira también:
@emisorasunidas897
Se cumplen dos años de gestión del presidente Bernardo Arévalo. . . #Arevalo #SegundaCosecha #SegundoInforme #Gobiernogt♬ sonido original - Emisoras Unidas