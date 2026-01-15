Maluma Impacta a Sus Fans con un Nuevo Look Sorprendente

Sin barba y con un aire que evoca al Maluma de sus primeros éxitos, el cantante colombiano desató furor en redes sociales. Su nueva imagen ya es tendencia y divide opiniones entre nostalgia y admiración.
¿Más joven?
Juan Luis Londoño, conocido mundialmente como Maluma, comenzó el 2026 dando de qué hablar y confirmando que, más allá de la música, sigue marcando tendencia. El artista colombiano sorprendió a sus millones de seguidores al aparecer públicamente con un radical cambio de look: sin barba y con un rostro que muchos asociaron de inmediato con los inicios de su carrera artística, cuando comenzaba a abrirse paso en la industria musical latina.
La nueva imagen del intérprete de Hawái y Felices los 4 no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, especialmente después de la difusión de una fotografía en la que Maluma aparece junto a su dermatóloga, Elizabeth Arroyave.
En la imagen, el cantante luce completamente afeitado, con una apariencia más fresca y juvenil que provocó una avalancha de reacciones entre sus fans.
La fotografía fue compartida por la propia especialista en su cuenta de Instagram, donde acompañó la imagen con un mensaje que dejó ver la cercanía y la confianza que mantiene con el artista.
"Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido. Gracias Juan Luis @maluma y Susy @susigomez por la confianza y la calidez. La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momentos", escribió Arroyave, resaltando que el cambio no solo responde a una cuestión estética, sino también a un proceso de cuidado personal.
Como era de esperarse, los seguidores del cantante reaccionaron de inmediato. En los comentarios, muchos coincidieron en que Maluma luce más joven sin barba, mientras otros celebraron el regreso de una imagen más cercana a la de sus primeros años en la música.
Mensajes como "Le quitaron diez años", "Guapísimo sin barba", "Wow, se ve brutal, tan fresco", "Nueva era de Juan Luis confirmada" y "Es tan bello que se ve bien hasta sin barba" inundaron las redes, demostrando el impacto que genera cada decisión del artista.
Este cambio de look llega en un momento clave para Maluma, quien ha demostrado en distintas etapas de su carrera una constante evolución tanto musical como personal. Lejos de temer a la transformación, el colombiano parece disfrutar reinventarse y sorprender a su público, reafirmando su estatus como uno de los artistas latinos más influyentes de la última década.
Por ahora, el cantante no ha dado más detalles sobre si esta nueva imagen forma parte de una nueva etapa artística o de algún proyecto musical próximo. Sin embargo, lo que queda claro es que, una vez más, Maluma logró lo que mejor sabe hacer: captar la atención del público y convertirse en tema de conversación.
Mira también:
@emisorasunidas897
Se cumplen dos años de gestión del presidente Bernardo Arévalo. . . #Arevalo #SegundaCosecha #SegundoInforme #Gobiernogt♬ sonido original - Emisoras Unidas