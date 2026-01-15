Rapero John Forté muere en circunstancias misteriosas

La industria del hip hop y la música internacional se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de John Forté, rapero, productor y multiinstrumentista nominado al Grammy, reconocido por su estrecha colaboración con los Fugees y los Refugee Camp All-Stars.
El artista fue hallado sin vida en su residencia ubicada en Chilmark, Massachusetts, según informaron autoridades locales. Tenía 50 años.
El jefe de la policía de Chilmark, Sean Slavin, señaló en un comunicado que, hasta el momento, no existen indicios de un acto criminal ni una causa de muerte evidente. No obstante, el caso permanece bajo investigación y será la oficina del médico forense estatal la encargada de determinar oficialmente las circunstancias del fallecimiento, lo que ha generado incertidumbre y numerosas reacciones entre seguidores y colegas del músico.
¿Quién era John Forté?
Nacido en la ciudad de Nueva York, John Forté fue considerado desde joven un prodigio musical. A principios de la década de los 90 logró consolidarse como una figura clave detrás de algunos de los proyectos más influyentes del hip hop. Su trabajo como colaborador en The Score, el álbum de los Fugees que ganó el premio Grammy, lo colocó en el radar internacional.
Más tarde, participó también en The Carnival, el disco de Wyclef Jean que obtuvo una nominación a los Grammy, reafirmando su talento como compositor, rapero y músico integral.
Además de su labor en proyectos colectivos, Forté desarrolló una carrera en solitario marcada por la experimentación sonora y la colaboración con artistas de distintos géneros. Entre sus discos destacan Poly Sci e I John, producciones que contaron con la participación de figuras como Carly Simon. Su último álbum, Vessels, Angels & Ancestors, fue lanzado en 2021 y representó una etapa de madurez artística y reflexión personal.
Su nominación al Grammy y legado musical
Aunque John Forté no fue siempre una figura mediática, su influencia dentro de la industria fue ampliamente reconocida. Su nominación al Grammy llegó gracias a su participación en proyectos que marcaron una época y redefinieron el hip hop de los años 90.
Colegas y críticos lo consideraron una mente creativa fundamental, capaz de fusionar rap, soul y elementos experimentales con una sensibilidad poco común.
Wyclef Jean fue uno de los primeros en despedirlo públicamente. A través de redes sociales, el músico compartió un mensaje en el que expresó el profundo dolor que le provocó la pérdida de su amigo y colaborador, destacando su talento y su espíritu creativo.
Un pasado marcado por la polémica
La vida de Forté también estuvo atravesada por momentos difíciles. En el 2000 fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Newark y acusado de posesión de cocaína líquida y tráfico de drogas. El caso derivó en una condena de 14 años de prisión, una sentencia que muchos consideraron desproporcionada.
Tras cumplir siete años, su pena fue conmutada por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, luego de una intensa campaña encabezada por figuras del ámbito cultural, entre ellas la cantante Carly Simon, quien siempre defendió públicamente al músico.
Tras recuperar su libertad, Forté retomó su carrera artística y se convirtió en un símbolo de resiliencia, utilizando la música como vía de redención y expresión personal.
Reacciones y despedida
La noticia de su muerte ha generado una ola de mensajes de condolencias en redes sociales. Artistas, comediantes y seguidores han recordado a John Forté como un creador prolífico, sensible y profundamente humano.
La comediante y actriz Amy Schumer lo describió como un artista "prolífico y hermoso" y compartió un enlace a una recaudación de fondos destinada a apoyar a su familia.
Le sobreviven su esposa, la fotógrafa Lara Fuller, y sus dos hijos.
