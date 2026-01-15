 Rapero John Forté muere en circunstancias misteriosas
Farándula

John Forté, rapero nominado a los Grammys, muere en extrañas condiciones en su casa

Conmoción en la industria musical: John Forté, músico nominado al Grammy y pieza clave en el universo creativo de los Fugees, fue encontrado muerto en su domicilio a los 50 años.

Compartir:
John Forté, Redes sociales
John Forté / FOTO: Redes sociales

La industria del hip hop y la música internacional se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de John Forté, rapero, productor y multiinstrumentista nominado al Grammy, reconocido por su estrecha colaboración con los Fugees y los Refugee Camp All-Stars.

El artista fue hallado sin vida en su residencia ubicada en Chilmark, Massachusetts, según informaron autoridades locales. Tenía 50 años.

El jefe de la policía de Chilmark, Sean Slavin, señaló en un comunicado que, hasta el momento, no existen indicios de un acto criminal ni una causa de muerte evidente. No obstante, el caso permanece bajo investigación y será la oficina del médico forense estatal la encargada de determinar oficialmente las circunstancias del fallecimiento, lo que ha generado incertidumbre y numerosas reacciones entre seguidores y colegas del músico.

¿Quién era John Forté?

Nacido en la ciudad de Nueva York, John Forté fue considerado desde joven un prodigio musical. A principios de la década de los 90 logró consolidarse como una figura clave detrás de algunos de los proyectos más influyentes del hip hop. Su trabajo como colaborador en The Score, el álbum de los Fugees que ganó el premio Grammy, lo colocó en el radar internacional.

Más tarde, participó también en The Carnival, el disco de Wyclef Jean que obtuvo una nominación a los Grammy, reafirmando su talento como compositor, rapero y músico integral.

Además de su labor en proyectos colectivos, Forté desarrolló una carrera en solitario marcada por la experimentación sonora y la colaboración con artistas de distintos géneros. Entre sus discos destacan Poly Sci e I John, producciones que contaron con la participación de figuras como Carly Simon. Su último álbum, Vessels, Angels & Ancestors, fue lanzado en 2021 y representó una etapa de madurez artística y reflexión personal.

Su nominación al Grammy y legado musical

Aunque John Forté no fue siempre una figura mediática, su influencia dentro de la industria fue ampliamente reconocida. Su nominación al Grammy llegó gracias a su participación en proyectos que marcaron una época y redefinieron el hip hop de los años 90.

Colegas y críticos lo consideraron una mente creativa fundamental, capaz de fusionar rap, soul y elementos experimentales con una sensibilidad poco común.

Wyclef Jean fue uno de los primeros en despedirlo públicamente. A través de redes sociales, el músico compartió un mensaje en el que expresó el profundo dolor que le provocó la pérdida de su amigo y colaborador, destacando su talento y su espíritu creativo.

Un pasado marcado por la polémica

La vida de Forté también estuvo atravesada por momentos difíciles. En el 2000 fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Newark y acusado de posesión de cocaína líquida y tráfico de drogas. El caso derivó en una condena de 14 años de prisión, una sentencia que muchos consideraron desproporcionada.

Tras cumplir siete años, su pena fue conmutada por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, luego de una intensa campaña encabezada por figuras del ámbito cultural, entre ellas la cantante Carly Simon, quien siempre defendió públicamente al músico.

Tras recuperar su libertad, Forté retomó su carrera artística y se convirtió en un símbolo de resiliencia, utilizando la música como vía de redención y expresión personal.

Reacciones y despedida

La noticia de su muerte ha generado una ola de mensajes de condolencias en redes sociales. Artistas, comediantes y seguidores han recordado a John Forté como un creador prolífico, sensible y profundamente humano.

La comediante y actriz Amy Schumer lo describió como un artista "prolífico y hermoso" y compartió un enlace a una recaudación de fondos destinada a apoyar a su familia.

Le sobreviven su esposa, la fotógrafa Lara Fuller, y sus dos hijos.

Mira también:

@emisorasunidas897

Se cumplen dos años de gestión del presidente Bernardo Arévalo. . . #Arevalo #SegundaCosecha #SegundoInforme #Gobiernogt

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

MP reacciona por publicación de Arévalo y expresa su enérgico rechazot
Nacionales

MP reacciona por publicación de Arévalo y expresa su "enérgico" rechazo

10:48 AM, Ene 15
Debut soñado para Amarini Villatoro con Cartaginés de Costa Rica t
Deportes

Debut soñado para Amarini Villatoro con Cartaginés de Costa Rica

08:27 AM, Ene 15
VIDEO. Sujeto intenta robar motocicleta a mano armada y termina baleado por su víctimat
Viral

VIDEO. Sujeto intenta robar motocicleta a mano armada y termina baleado por su víctima

07:51 AM, Ene 15
Empire Music Festival 2026 revela su line up oficial y confirma dos días de música en Guatemalat
Farándula

Empire Music Festival 2026 revela su line up oficial y confirma dos días de música en Guatemala

10:24 AM, Ene 15

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos