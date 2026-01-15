 Volata di Peluca: Influencer Global Llega a Guatemala
Farándula

Volata di Peluca, influencer que recorre el mundo, llega a Guatemala

"Por primera vez en mi vida voy a pisar Centroamérica... ¡y estoy aquí Guatemala!", comentó Volata di Peluca en sus redes sociales.

Volata di Peluca, Redes sociales
Volata di Peluca / FOTO: Redes sociales

El influencer creador de contenido Volata di Peluca, conocido globalmente por su travesía épica conduciendo una vieja Fiat Marea de 1998 a través de miles de kilómetros, ha llegado a Guatemala.

Con más de 2 millones de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook, el viajero español ha convertido su proyecto nómada en una referencia para los amantes de la aventura, los viajes auténticos y la cultura local.

Una aventura que trasciende fronteras

Volata di Peluca —alias de Fabio Belnome, un creador de contenido nacido en Cataluña— saltó a la fama por emprender una de las rutas más ambiciosas del momento: recorrer desde Alaska hasta Japón en un automóvil comprado por apenas 900 €, documentando cada paso del trayecto con naturalidad, humor e ironía.

Lo que comenzó como una simple exploración de carreteras se transformó en un fenómeno viral con más de 2,3 millones de seguidores, gracias a su enfoque desenfadado y auténtico de cada etapa de este viaje de 25 000 km que ha atravesado Europa, Asia y ahora América Latina.

Desde el inicio de su aventura, Volata ha compartido en sus redes clips y reflexiones sobre su viaje por rutas inexploradas, encuentros humanos y desafíos técnicos con su fiel Fiat Marea. Su estilo combina pasión por los coches, curiosidad por los lugares y una narración que hace sentir al público como si viajara a su lado.

Guatemala en su ruta y las bellezas del Lago de Atitlán

Tras atravesar México y entrar a Centroamérica, el influencer anunció con entusiasmo: "Por primera vez en mi vida (y en la del Marea) pisaré Centroamérica... empezando por Guatemala".

En el país ha recorrido varios puntos de interés, entre ellos Huehuetenango, San Marcos, Sololá y Panajachel, así como otros pueblos cercanos a la orilla del emblemático Lago de Atitlán.

Foto embed
Volata di Peluca - Redes sociales

Desde allí ha publicado diversos reels en los que comparte paisajes, conversaciones con habitantes locales y experiencias en transporte tradicional, como lanchas sobre el lago, mostrando una Guatemala diversa y rica en tradiciones.

Foto embed
Volata di Peluca - Redes sociales

En un video reciente, Volata aparece disfrutando de la vista del lago y reflexionando sobre la importancia de conectar con los lugares que visita: "No importa cómo: en lancha, nadando, en kayak... el paisaje siempre te hace sentir vivo", escribió en su publicación desde Atitlán, acompañando escenas de la serenidad del agua y la vida cotidiana alrededor de la orilla.

De influencers a puente cultural

Los seguidores de Volata di Peluca no solo consumen sus publicaciones por el contenido visual, sino por la forma en que el creador de contenido pone en valor la autenticidad de cada cultura y lugar que visita.

Más allá de la aventura automovilística, su presencia en Guatemala ha servido como reconocimiento informal a destinos menos explorados por el turismo tradicional, resaltando la hospitalidad guatemalteca y la belleza natural del país.

A medida que su recorrido continúa por Centroamérica y otras regiones del mundo, Volata di Peluca sigue inspirando a miles de personas a salir de su zona de confort, explorar de manera sostenible y apreciar cada rincón de nuestro planeta como una historia digna de ser contada.

