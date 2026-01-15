Zendaya Regresa a 'Euphoria': Primer Tráiler Revelado

El regreso de Euphoria es inminente: HBO confirmó que la tercera temporada de la exitosa serie se estrenará el domingo 12 de abril, con nuevos episodios emitidos semanalmente en horario nocturno.
El primer avance oficial ya se encuentra disponible, mostrando cambios significativos en los personajes y un salto temporal de cinco años desde el desenlace de la segunda temporada.
En este esperado tráiler, Zendaya aparece como Rue, quien ahora está en México y sigue lidiando con las consecuencias de su deuda con Laurie.
Rue confiesa en la apertura que, años después de terminar la secundaria, su vida dista de lo que imaginó, pero finalmente empieza a vislumbrar algo de fe. Enfrentada a Laurie y un nuevo personaje, Rue debe batallar por su destino, enfatizando durante el adelanto que "cuando haces un trato con el Diablo, no hay vuelta atrás".
De acuerdo con Sam Levinson, creador de Euphoria, la temporada explorará temas como la adultez, la fe, la redención y la complejidad del mal lejos del aula escolar.
El salto temporal ubica a los personajes principales en una nueva etapa de sus vidas, enfrentando desafíos propios de la adultez.
¿Quiénes regresan?
Entre los personajes que regresan están Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly y Chloe Cherry. En esta ocasión, Kelly y Cherry pasan a ser regulares dentro del elenco.
Además, el reparto recibe la integración de figuras como Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch y Natasha Lyonne.
Las historias principales de Euphoria avanzan en direcciones complejas: Sydney Sweeney como Cassie y Jacob Elordi como Nate siguen juntos y están comprometidos, aunque enfrentan tensiones debido a las actividades de Cassie en OnlyFans. Nate reclama en el tráiler que trabaja todo el día mientras su prometida se exhibe en internet.
Jules, interpretada por Hunter Schafer, estudia arte y enfrenta su miedo a la responsabilidad mientras sueña con convertirse en pintora.
Alexa Demie, en el papel de Maddy, se traslada a Hollywood y comienza a trabajar en una agencia de talentos, presenciando cómo varias jóvenes recurren al sugar dating para sobrevivir. Maude Apatow da vida a Lexi, quien ahora trabaja como asistente de una showrunner encarnada por Sharon Stone.
Uno de los focos narrativos será la historia de Ali Muhammed, interpretado por Colman Domingo. Según detalló Domingo, su personaje tendrá una trama más profunda esta temporada de Euphoria, prometiendo una entrega "devastadoramente hermosa y épica, que romperá el molde de la televisión y se sentirá más como cine que televisión".