 Fallece Reymon Durán, Vocalista de Grupo Sin Fronteras
Farándula

Fallece Reymon Duran, vocalista de Grupo Sin Fronteras

El merengue dominicano está de luto. Reymond Durán, vocalista de Grupo Sin Fronteras y una de las voces más queridas del género, falleció a los 38 años.

Compartir:
Reymon Duran, Redes sociales
Reymon Duran / FOTO: Redes sociales

La música tropical de República Dominicana perdió a una de sus voces más representativas. Reymond Durán, vocalista del grupo Sin Fronteras, falleció mientras recibía tratamiento médico en Nueva York, luego de una prolongada y dura batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por la agrupación a través de un emotivo comunicado en el que destacaron su calidad humana y su legado artístico.

"Hoy despedimos a una voz que marcó nuestra historia, pero cuyo legado vivirá por siempre en cada canción y en cada recuerdo", expresaron sus compañeros, quienes también agradecieron las muestras de cariño y las oraciones recibidas tras darse a conocer su partida.

Aunque en el anuncio oficial no se precisaron detalles médicos, meses atrás el propio cantante había revelado públicamente que padecía cáncer de próstata en etapa 4, enfermedad que se había extendido a sus huesos, cadera, pelvis y fémur, provocándole intensos dolores que incluso le impidieron continuar con su carrera musical de manera regular.

¿Quién era Reymond Durán?

Reymond Durán era originario de República Dominicana y comenzó a forjar su camino en la música en 2013, cuando se integró al equipo del reconocido productor Wilfrido Vargas para participar en la grabación del proyecto Tributo a la bachata 3. Aquella experiencia marcó un punto de inflexión en su carrera y le abrió las puertas al reconocimiento dentro del ámbito del merengue y la música tropical.

Tiempo después se unió a Grupo Sin Fronteras, donde se consolidó como una de las voces principales y más queridas por el público. Su carisma, potencia vocal y entrega en el escenario lo convirtieron en una figura clave dentro de la agrupación, así como en un referente del merengue moderno en su país y en comunidades dominicanas en el extranjero.

Su lucha contra el cáncer

La enfermedad llegó a su vida en 2023, pero fue en 2025 cuando decidió hacer pública su situación al iniciar una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe, con el objetivo de cubrir los altos costos de su tratamiento médico. En ese mensaje, Reymond compartió un testimonio que conmovió a miles de seguidores.

"El día que me diagnosticaron cáncer, mi mundo se detuvo. El miedo me invadió, pero le pedí a Dios que me acompañara, porque sabía que no podía recorrer este camino solo", escribió entonces, mostrando una faceta íntima y profundamente humana.

A pesar del dolor físico y las limitaciones que enfrentó, el cantante nunca perdió la fe ni la actitud positiva. Amigos, colegas y seguidores se unieron para apoyarlo, incluso organizando eventos benéficos en los que se le vio sonriente y agradecido, reafirmando su esperanza de salir adelante.

Sobre Grupo Sin Fronteras

Grupo Sin Fronteras es una agrupación dominicana de merengue que ha logrado posicionarse en la escena musical gracias a su estilo alegre, letras cercanas al público y una propuesta que fusiona lo tradicional con sonidos contemporáneos.

A lo largo de los años, el grupo ha ganado popularidad tanto en República Dominicana como en escenarios internacionales, especialmente en Estados Unidos.

La voz de Reymond Durán fue una pieza fundamental en ese crecimiento, aportando identidad y emoción a cada interpretación.

Despedida y legado

Hasta el momento, la familia del artista no ha emitido un pronunciamiento público. Sin embargo, Grupo Sin Fronteras informó que más adelante se darán a conocer los detalles de los servicios funerarios, los cuales se prevé se realicen de manera digna y que los restos del cantante sean trasladados a República Dominicana para recibir el último adiós.

Mira también: 

@emisorasunidas897

Se cumplen dos años de gestión del presidente Bernardo Arévalo. . . #Arevalo #SegundaCosecha #SegundoInforme #Gobiernogt

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Baldetti recibe autorización para permanecer en su viviendat
Nacionales

Baldetti recibe autorización para permanecer en su vivienda

08:35 AM, Ene 16
La Liga condena insultos racistas a Vinícius en Albacetet
Deportes

La Liga condena insultos racistas a Vinícius en Albacete

08:22 AM, Ene 16
Cuatro heridos en ataque armado dentro de un bus en ruta al Pacíficot
Nacionales

Cuatro heridos en ataque armado dentro de un bus en ruta al Pacífico

07:56 AM, Ene 16
Julio Iglesias comparte comunicado tras denuncias de supuesto abuso a exempleadast
Farándula

Julio Iglesias comparte comunicado tras denuncias de supuesto abuso a exempleadas

07:19 AM, Ene 16

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos