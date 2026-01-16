Fallece Reymon Durán, Vocalista de Grupo Sin Fronteras

La música tropical de República Dominicana perdió a una de sus voces más representativas. Reymond Durán, vocalista del grupo Sin Fronteras, falleció mientras recibía tratamiento médico en Nueva York, luego de una prolongada y dura batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por la agrupación a través de un emotivo comunicado en el que destacaron su calidad humana y su legado artístico.
"Hoy despedimos a una voz que marcó nuestra historia, pero cuyo legado vivirá por siempre en cada canción y en cada recuerdo", expresaron sus compañeros, quienes también agradecieron las muestras de cariño y las oraciones recibidas tras darse a conocer su partida.
Aunque en el anuncio oficial no se precisaron detalles médicos, meses atrás el propio cantante había revelado públicamente que padecía cáncer de próstata en etapa 4, enfermedad que se había extendido a sus huesos, cadera, pelvis y fémur, provocándole intensos dolores que incluso le impidieron continuar con su carrera musical de manera regular.
¿Quién era Reymond Durán?
Reymond Durán era originario de República Dominicana y comenzó a forjar su camino en la música en 2013, cuando se integró al equipo del reconocido productor Wilfrido Vargas para participar en la grabación del proyecto Tributo a la bachata 3. Aquella experiencia marcó un punto de inflexión en su carrera y le abrió las puertas al reconocimiento dentro del ámbito del merengue y la música tropical.
Tiempo después se unió a Grupo Sin Fronteras, donde se consolidó como una de las voces principales y más queridas por el público. Su carisma, potencia vocal y entrega en el escenario lo convirtieron en una figura clave dentro de la agrupación, así como en un referente del merengue moderno en su país y en comunidades dominicanas en el extranjero.
Su lucha contra el cáncer
La enfermedad llegó a su vida en 2023, pero fue en 2025 cuando decidió hacer pública su situación al iniciar una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe, con el objetivo de cubrir los altos costos de su tratamiento médico. En ese mensaje, Reymond compartió un testimonio que conmovió a miles de seguidores.
"El día que me diagnosticaron cáncer, mi mundo se detuvo. El miedo me invadió, pero le pedí a Dios que me acompañara, porque sabía que no podía recorrer este camino solo", escribió entonces, mostrando una faceta íntima y profundamente humana.
A pesar del dolor físico y las limitaciones que enfrentó, el cantante nunca perdió la fe ni la actitud positiva. Amigos, colegas y seguidores se unieron para apoyarlo, incluso organizando eventos benéficos en los que se le vio sonriente y agradecido, reafirmando su esperanza de salir adelante.
Sobre Grupo Sin Fronteras
Grupo Sin Fronteras es una agrupación dominicana de merengue que ha logrado posicionarse en la escena musical gracias a su estilo alegre, letras cercanas al público y una propuesta que fusiona lo tradicional con sonidos contemporáneos.
A lo largo de los años, el grupo ha ganado popularidad tanto en República Dominicana como en escenarios internacionales, especialmente en Estados Unidos.
La voz de Reymond Durán fue una pieza fundamental en ese crecimiento, aportando identidad y emoción a cada interpretación.
Despedida y legado
Hasta el momento, la familia del artista no ha emitido un pronunciamiento público. Sin embargo, Grupo Sin Fronteras informó que más adelante se darán a conocer los detalles de los servicios funerarios, los cuales se prevé se realicen de manera digna y que los restos del cantante sean trasladados a República Dominicana para recibir el último adiós.
